В Мінветеранів розкритикували протести через будівництво меморіального кладовища на Київщині

Алея Слави на кладовищі №18 у Харкові. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Мешканці Мархалівки Київської області виступили проти будівництва Національного військового кладовища поруч з їхнім селищем. Виконувач обов'язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун розкритикував бунт громадян.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

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Так, місцеві жителі категорично проти сусідства із цвинтарем та обурені, зокрема, через відсутність громадських слухань щодо цього.

Вони виступають проти вирубки 260 гектарів лісу поблизу селища заради кладовища, оскільки обрана ділянка має складну систему підземних вод й існує ризик отруїти всі місцеві свердловини.

Також мешканці заявили про намір перекрити трасу Київ — Одеса, якщо їхніх інтересів не врахують.

Реакція Мінветеранів

"Спілкування іде, але подивімося з іншого боку. Коли люди хочуть отримувати якісь відповіді, вони слухають. Коли ти приїжджаєш на місце і люди просто кричать, вони назначають певних осіб, які проводять лише монолог, а не діалог", — сказав Порхун.

За його словами, громада Мархалівки не налаштована на діалог. Вона не хоче слухати ні Міністерство справ ветеранів, ні Міністерство довкілля, ні директора Інституту національної пам'яті, ні родини загиблих.

"І коли родинами загиблих громада кричить "ганьба" і говорить, що ми "втюхуємо" військових в дану землю для того, аби її "роздерибанить" — ну вибачте, я не розумію що це відбувається. Для мене як для військового в минулому — це дико", — додав в.о. голови Мінветеранів.

Раніше у Мінветеранів пояснили, кого ховатимуть на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Також ми писали, де розташують Національне військове меморіальне кладовище.