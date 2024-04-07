Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow В Мінветеранів розкритикували протести через будівництво меморіального кладовища на Київщині arrow

В Мінветеранів розкритикували протести через будівництво меморіального кладовища на Київщині

7 квітня 2024 00:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Мінветеранів розкритикували протести через будівництво меморіального кладовища на Київщині
Алея Слави на кладовищі №18 у Харкові. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Мешканці Мархалівки Київської області виступили проти будівництва Національного військового кладовища поруч з їхнім селищем. Виконувач обов'язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун розкритикував бунт громадян.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Будівництво військового кладовища на Київщині

Так, місцеві жителі категорично проти сусідства із цвинтарем та обурені, зокрема, через відсутність громадських слухань щодо цього.

Вони виступають проти вирубки 260 гектарів лісу поблизу селища заради кладовища, оскільки обрана ділянка має складну систему підземних вод й існує ризик отруїти всі місцеві свердловини.

Також мешканці заявили про намір перекрити трасу Київ — Одеса, якщо їхніх інтересів не врахують.

Реакція Мінветеранів

"Спілкування іде, але подивімося з іншого боку. Коли люди хочуть отримувати якісь відповіді, вони слухають. Коли ти приїжджаєш на місце і люди просто кричать, вони назначають певних осіб, які проводять лише монолог, а не діалог", — сказав Порхун.

За його словами, громада Мархалівки не налаштована на діалог. Вона не хоче слухати ні Міністерство справ ветеранів, ні Міністерство довкілля, ні директора Інституту національної пам'яті, ні родини загиблих.

"І коли родинами загиблих громада кричить "ганьба" і говорить, що ми "втюхуємо" військових в дану землю для того, аби її "роздерибанить" — ну вибачте, я не розумію що це відбувається. Для мене як для військового в минулому — це дико", — додав в.о. голови Мінветеранів.

Раніше у Мінветеранів пояснили, кого ховатимуть на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Також ми писали, де розташують Національне військове меморіальне кладовище. 

цвинтар
Київська область
військові
Герой України
війна в Україні
Мінветеранів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста