В Киеве с помощью ИИ будут сбивать «Шахеды»

Турели, с помощью которых в Киеве будут сбивать "Шахеды". Фото: t.me/serhii_flash

В Киеве для борьбы с российскими ударными беспилотниками будут использовать искусственный интеллект. Реактивные «Шахеды» будут сбивать с помощью 12 автоматических турелей. Речь идет об использовании пулеметов под управлением искусственного интеллекта.

Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (Flash), передает Новини.LIVE.

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Что такое турели

"Турели — это инновационное украинское решение, которое сбивает "Шахеды" с помощью пулеметов под управлением искусственного интеллекта", — объяснил представитель оборонного ведомства.

Также он добавил, что во время воздушных тревог не стоит находиться у окон, ведь это опасно.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на руководителя кластера оборонных технологий Brave1 Андрея Гриценюка сообщал, что Украина заранее готовится к появлению новых российских дронов. На данный момент уже имеются средства, с помощью которых удается эффективно сбивать "Шахеды".Главные задачи заключаются в поиске финансирования и масштабировании производства.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова писал, что другие страны могут получить доступ к новейшим украинским технологиям для противодействия российским реактивным БПЛА. В частности, речь идет о государствах, которые имеют договоренности с Киевом в рамках так называемых Drone Deals. Среди стран Евросоюза это Латвия, Литва, Эстония, Нидерланды и Дания.