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Головна Київ У МОУ анонсували новий спосіб боротьби із "Шахедами" в Києві

У МОУ анонсували новий спосіб боротьби із "Шахедами" в Києві

Ua ru
5 жовтня 2026 06:29
У Києві за допомогою ШІ збиватимуть "Шахеди"
Турелі, за допомогою яких у Києві збиватимуть "Шахеди". Фото: t.me/serhii_flash

У Києві для боротьби з російськими ударними безпілотниками застосовуватимуть штучний інтелект. Реактивні "Шахеди" збиватимуть за допомогою 12 автоматичних турелей. Йдеться про застосування кулеметів під керуванням штучного інтелекту.

Про це в неділю, 4 жовтня, повідомив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов (Flash), передає Новини.LIVE.

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Що таке турелі 

"Турелі — це інноваційне українське рішення, яке збиває "Шахеди" за допомогою кулеметів під керуванням штучного інтелекту", — пояснив представник оборонного відомства.

Також він додав, що під час повітряних тривог не варто перебувати біля вікон, адже це небезпечно.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на керівника кластера оборонних технологій Brave1 Андрія Гриценюка повідомляв, що Україна заздалегідь готується до появи нових російських дронів. Наразі вже є засоби, за допомогою яких вдається ефективно збивати "Шахеди". Головні задачі полягають у пошуку фінансування і масштабуванні виробництва.

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Також Новини.LIVE з посиланням на керівника Офісу президента України Кирила Буданова писав, що інші країни можуть отримати до новітніх українських технологій для протидії російським реактивним БпЛА. Зокрема, йдеться про держави, які мають домовленості з Києвом у межах так званих Drone Deals. Серед країн Євросоюзу це Латвія, Литва, Естонія, Нідерланди та Данія.

Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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