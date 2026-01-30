Музей войны лишается русского языка

В Музее войны демонтировали русскоязычные надписи времен СССР
В Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне демонтировали русскоязычные надписи из скульптурной галереи, оставшиеся с советского периода. Этот шаг стал очередным этапом в процессе деколонизации музейного пространства и очистки его от идеологических маркеров тоталитарного режима.
Музей войны избавляется от советского наследия
Заместитель министра культуры Иван Вербицкий отметил, что демонтаж таких надписей является важным шагом к устранению пропагандистских нарративов и высвобождению публичного пространства от имперских смыслов. По его словам, государство последовательно работает над формированием современного, украинского взгляда на историю.
Генеральный директор Музея войны Юрий Савчук отметил, что в условиях полномасштабной войны наличие в мемориальном комплексе русскоязычных надписей, которые воспроизводят нарративы страны-агрессора, неприемлемо. Они, по его словам, могут служить оправданием российской агрессии.
Сейчас музей осуществляет глубокую переоценку исторических контекстов, смыслов и акцентов, отказываясь от устаревших советских интерпретаций. В заведении внедряют критический, современный и украинский подход к осмыслению событий Второй мировой войны.
Работа по деколонизации музейных экспозиций будет продолжаться и в дальнейшем и будет охватывать тексты, визуальные решения, научные комментарии и концептуальные подходы с учетом современного военного опыта Украины.
