Музей войны лишается русского языка

Музей войны избавляется от русского языка. Фото: Минкульт

В Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне демонтировали русскоязычные надписи из скульптурной галереи, оставшиеся с советского периода. Этот шаг стал очередным этапом в процессе деколонизации музейного пространства и очистки его от идеологических маркеров тоталитарного режима.

Об этом сообщает Министерство культуры Украины.

Музей войны избавляется от советского наследия

Заместитель министра культуры Иван Вербицкий отметил, что демонтаж таких надписей является важным шагом к устранению пропагандистских нарративов и высвобождению публичного пространства от имперских смыслов. По его словам, государство последовательно работает над формированием современного, украинского взгляда на историю.

Генеральный директор Музея войны Юрий Савчук отметил, что в условиях полномасштабной войны наличие в мемориальном комплексе русскоязычных надписей, которые воспроизводят нарративы страны-агрессора, неприемлемо. Они, по его словам, могут служить оправданием российской агрессии.

Генеральный директор Музея войны Юрий Савчук и заместитель министра культуры Иван Вербицкий. Фото: Минкульт

Сейчас музей осуществляет глубокую переоценку исторических контекстов, смыслов и акцентов, отказываясь от устаревших советских интерпретаций. В заведении внедряют критический, современный и украинский подход к осмыслению событий Второй мировой войны.

Музей войны избавляется от советского наследия. Фото: Минкульт

Работа по деколонизации музейных экспозиций будет продолжаться и в дальнейшем и будет охватывать тексты, визуальные решения, научные комментарии и концептуальные подходы с учетом современного военного опыта Украины.

