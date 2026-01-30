Видео
В Музее войны демонтировали русскоязычные надписи времен СССР

В Музее войны демонтировали русскоязычные надписи времен СССР

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 20:51
Музей войны лишается русского языка
Музей войны избавляется от русского языка. Фото: Минкульт

В Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне демонтировали русскоязычные надписи из скульптурной галереи, оставшиеся с советского периода. Этот шаг стал очередным этапом в процессе деколонизации музейного пространства и очистки его от идеологических маркеров тоталитарного режима.

Об этом сообщает Министерство культуры Украины.

Читайте также:

Музей войны избавляется от советского наследия

Заместитель министра культуры Иван Вербицкий отметил, что демонтаж таких надписей является важным шагом к устранению пропагандистских нарративов и высвобождению публичного пространства от имперских смыслов. По его словам, государство последовательно работает над формированием современного, украинского взгляда на историю.

Генеральный директор Музея войны Юрий Савчук отметил, что в условиях полномасштабной войны наличие в мемориальном комплексе русскоязычных надписей, которые воспроизводят нарративы страны-агрессора, неприемлемо. Они, по его словам, могут служить оправданием российской агрессии.

У Музеї війни демонтували російськомовні написи радянських часів - фото 1
Генеральный директор Музея войны Юрий Савчук и заместитель министра культуры Иван Вербицкий. Фото: Минкульт

Сейчас музей осуществляет глубокую переоценку исторических контекстов, смыслов и акцентов, отказываясь от устаревших советских интерпретаций. В заведении внедряют критический, современный и украинский подход к осмыслению событий Второй мировой войны.

У Музеї війни демонтували російськомовні написи радянських часів - фото 2
Музей войны избавляется от советского наследия. Фото: Минкульт

Работа по деколонизации музейных экспозиций будет продолжаться и в дальнейшем и будет охватывать тексты, визуальные решения, научные комментарии и концептуальные подходы с учетом современного военного опыта Украины.

Напомним, что недавно в Николаевской области отказались демонтировать памятник Мишке Япончику.

А также в Одессе предложили заменить памятник Александру Пушкину на монумент телеведущему и блогеру Антону Птушкину.

Киев русский язык Минкульт музеи Советский Союз
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
