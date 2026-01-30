Музей війни позбавляється російської мови. Фото: Мінкульт

У Національному музеї історії України у Другій світовій війні демонтували російськомовні написи зі скульптурної галереї, що залишилися з радянського періоду. Цей крок став черговим етапом у процесі деколонізації музейного простору та очищення його від ідеологічних маркерів тоталітарного режиму.

Про це повідомляє Міністерство культури України.

Музей війни позбавляється радянської спадщини

Заступник міністра культури Іван Вербицький наголосив, що демонтаж таких написів є важливим кроком до усунення пропагандистських наративів і вивільнення публічного простору від імперських сенсів. За його словами, держава послідовно працює над формуванням сучасного, українського погляду на історію.

Генеральний директор Музею війни Юрій Савчук зазначив, що в умовах повномасштабної війни наявність у меморіальному комплексі російськомовних написів, які відтворюють наративи країни-агресора, є неприйнятною. Вони, за його словами, можуть слугувати виправданням російської агресії.

Генеральний директор Музею війни Юрій Савчук та заступник міністра культури Іван Вербицький. Фото: Мінкульт

Наразі музей здійснює глибоку переоцінку історичних контекстів, смислів та акцентів, відмовляючись від застарілих радянських інтерпретацій. У закладі впроваджують критичний, сучасний та український підхід до осмислення подій Другої світової війни.

Музей війни позбавляється радянської спадщини. Фото: Мінкульт

Робота з деколонізації музейних експозицій триватиме й надалі та охоплюватиме тексти, візуальні рішення, наукові коментарі й концептуальні підходи з урахуванням сучасного воєнного досвіду України.

