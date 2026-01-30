Музей війни позбавляється російської мови

У Музеї війни демонтували російськомовні написи радянських часів
У Національному музеї історії України у Другій світовій війні демонтували російськомовні написи зі скульптурної галереї, що залишилися з радянського періоду. Цей крок став черговим етапом у процесі деколонізації музейного простору та очищення його від ідеологічних маркерів тоталітарного режиму.
Про це повідомляє Міністерство культури України.
Музей війни позбавляється радянської спадщини
Заступник міністра культури Іван Вербицький наголосив, що демонтаж таких написів є важливим кроком до усунення пропагандистських наративів і вивільнення публічного простору від імперських сенсів. За його словами, держава послідовно працює над формуванням сучасного, українського погляду на історію.
Генеральний директор Музею війни Юрій Савчук зазначив, що в умовах повномасштабної війни наявність у меморіальному комплексі російськомовних написів, які відтворюють наративи країни-агресора, є неприйнятною. Вони, за його словами, можуть слугувати виправданням російської агресії.
Наразі музей здійснює глибоку переоцінку історичних контекстів, смислів та акцентів, відмовляючись від застарілих радянських інтерпретацій. У закладі впроваджують критичний, сучасний та український підхід до осмислення подій Другої світової війни.
Робота з деколонізації музейних експозицій триватиме й надалі та охоплюватиме тексти, візуальні рішення, наукові коментарі й концептуальні підходи з урахуванням сучасного воєнного досвіду України.
