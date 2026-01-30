Відео
Головна Київ У Музеї війни демонтували російськомовні написи радянських часів

Дата публікації: 30 січня 2026 20:51
Музей війни позбавляється російської мови
Музей війни позбавляється російської мови. Фото: Мінкульт

У Національному музеї історії України у Другій світовій війні демонтували російськомовні написи зі скульптурної галереї, що залишилися з радянського періоду. Цей крок став черговим етапом у процесі деколонізації музейного простору та очищення його від ідеологічних маркерів тоталітарного режиму.

Про це повідомляє Міністерство культури України.

Читайте також:

Музей війни позбавляється радянської спадщини

Заступник міністра культури Іван Вербицький наголосив, що демонтаж таких написів є важливим кроком до усунення пропагандистських наративів і вивільнення публічного простору від імперських сенсів. За його словами, держава послідовно працює над формуванням сучасного, українського погляду на історію.

Генеральний директор Музею війни Юрій Савчук зазначив, що в умовах повномасштабної війни наявність у меморіальному комплексі російськомовних написів, які відтворюють наративи країни-агресора, є неприйнятною. Вони, за його словами, можуть слугувати виправданням російської агресії.

У Музеї війни демонтували російськомовні написи радянських часів - фото 1
Генеральний директор Музею війни Юрій Савчук та заступник міністра культури Іван Вербицький. Фото: Мінкульт

Наразі музей здійснює глибоку переоцінку історичних контекстів, смислів та акцентів, відмовляючись від застарілих радянських інтерпретацій. У закладі впроваджують критичний, сучасний та український підхід до осмислення подій Другої світової війни.

У Музеї війни демонтували російськомовні написи радянських часів - фото 2
Музей війни позбавляється радянської спадщини. Фото: Мінкульт

Робота з деколонізації музейних експозицій триватиме й надалі та охоплюватиме тексти, візуальні рішення, наукові коментарі й концептуальні підходи з урахуванням сучасного воєнного досвіду України.

Нагадаємо, що нещодавно у Миколаївській області відмовилися демонтувати пам’ятник Мішці Япончику

А також в Одесі запропонували замінити памʼятник Олександра Пушкіна на монумент телеведучому та блогеру Антону Птушкіну.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
