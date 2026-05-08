В МВД обратились к украинцам из-за пожара в Чернобыле

Спасатели организовывают операцию по тушению пожара. Фото: ГСЧС Киева

Масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения не повлиял на общий уровень радиации. По состоянию на 11:00 8 мая Министерство внутренних дел Украины сообщило, что гамма-излучение на севере Киевщины и по всей территории Украины остается в пределах нормы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные от МВД Украины.

В Чернобыльской зоне бушует масштабный пожар

Специалисты из Национальной гидрометеорологической службы ГСЧС Украины непрерывно мониторят состояние воздуха и окружающей среды. По их актуальным данным, уровень гамма-излучения не превышает допустимых значений. Все показатели находятся в пределах нормы как вблизи очага возгорания, так и по всей территории государства.

Очаг загрязнения радиацией 8 мая. Фото: SaveEcoBot

По данным системы мониторинга SaveEcoBot, высокий уровень загрязнения пока зафиксирован только в Чернобыльской зоне отчуждения. Другие города Украины не заражены.

Представители министерства призывают граждан не поддаваться панике и игнорировать любую противоречивую информацию, которая может появляться в публичном пространстве.

Пожарная техника в Чернобыльской зоне. Фото: ГСЧС Киевской области

Правоохранители просят ориентироваться исключительно на официальные источники данных. В ведомстве пообещали и в дальнейшем оперативно информировать население о радиационной ситуации в стране, пока спасатели продолжают тушить огонь.

Отметим, что по данным ГСЧС, как писал Новини.LIVE, в Чернобыльской зоне горит территория площадью около 1100 га. Тушение пожара осложняет сильный ветер, который разносит пламя.

