Главная Киев В МВД обратились к украинцам из-за пожара в Чернобыле

Дата публикации 8 мая 2026 11:57
Спасатели организовывают операцию по тушению пожара. Фото: ГСЧС Киева

Масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения не повлиял на общий уровень радиации. По состоянию на 11:00 8 мая Министерство внутренних дел Украины сообщило, что гамма-излучение на севере Киевщины и по всей территории Украины остается в пределах нормы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные от МВД Украины.

В Чернобыльской зоне бушует масштабный пожар

Специалисты из Национальной гидрометеорологической службы ГСЧС Украины непрерывно мониторят состояние воздуха и окружающей среды. По их актуальным данным, уровень гамма-излучения не превышает допустимых значений. Все показатели находятся в пределах нормы как вблизи очага возгорания, так и по всей территории государства.

Очаг загрязнения радиацией 8 мая. Фото: SaveEcoBot

По данным системы мониторинга SaveEcoBot, высокий уровень загрязнения пока зафиксирован только в Чернобыльской зоне отчуждения. Другие города Украины не заражены.

Представители министерства призывают граждан не поддаваться панике и игнорировать любую противоречивую информацию, которая может появляться в публичном пространстве.

Пожарная техника в Чернобыльской зоне. Фото: ГСЧС Киевской области

Правоохранители просят ориентироваться исключительно на официальные источники данных. В ведомстве пообещали и в дальнейшем оперативно информировать население о радиационной ситуации в стране, пока спасатели продолжают тушить огонь.

Отметим, что по данным ГСЧС, как писал Новини.LIVE, в Чернобыльской зоне горит территория площадью около 1100 га. Тушение пожара осложняет сильный ветер, который разносит пламя.

Недавно, 26 апреля, Украина отметила 40 годовщину со дня ядерной катастрофы на Чернобыльской АЭС. Читайте, что происходит сейчас в зоне отчуждения, работает ли атомная станция и в чем особенность Припяти.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
