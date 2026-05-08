Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ В МВС звернулися до українців через пожежу в Чорнобилі

В МВС звернулися до українців через пожежу в Чорнобилі

Ua ru
Дата публікації: 8 травня 2026 11:57
В МВС звернулися до українців через пожежу в Чорнобилі
Рятувальники організовують операцію з гасіння пожежі. Фото: ДСНС Києва

Масштабна пожежа у Чорнобильській зоні відчуження не вплинула на загальний рівень радіації. Станом на 11:00 8 травня Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що гамма-випромінювання на півночі Київщини та по всій території України залишається в межах норми.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від МВС України.

У Чорнобильській зоні вирує масштабна пожежа

Спеціалісти з Національної гідрометеорологічної служби ДСНС України безперервно моніторять стан повітря та навколишнього середовища. За їхніми актуальними даними, рівень гамма-випромінювання не перевищує допустимих значень. Усі показники перебувають у межах норми як поблизу осередку займання, так і по всій території держави.

Рівень радіації Чорнобиль
Осередок забруднення радіацією 8 травня. Фото: SaveEcoBot

За даними системи моніторингу SaveEcoBot, високий рівень забруднення наразі зафіксований лише в Чорнобильській зоні відчуження. Інші міста України не заражені. 

Представники міністерства закликають громадян не піддаватися паніці та ігнорувати будь-яку суперечливу інформацію, яка може з'являтися в публічному просторі.

Читайте також:
Пожежа в Чорнобилі
Пожежна техніка у Чорнобильській зоні. Фото: ДСНС Київщини

Правоохоронці просять орієнтуватися виключно на офіційні джерела даних. У відомстві пообіцяли й надалі оперативно інформувати населення про радіаційну ситуацію в країні, поки рятувальники продовжують гасити вогонь.

Зазначимо, що за даними ДСНС, як писав Новини.LIVE, у Чорнобильській зоні горить територія площею близько 1100 га. Гасіння пожежі ускладнює сильний вітер, який розносить полум'я.

Нещодавно, 26 квітня, Україна відзначила 40 річницю з дня ядерної катастрофи на Чорнобильській АЕС. Читайте, що відбувається нині у зоні відчуження, чи працює атомна станція та у чому особливість Прип'яті.

пожежа Київська область радіація Чорнобиль
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації