В МВС звернулися до українців через пожежу в Чорнобилі

Рятувальники організовують операцію з гасіння пожежі. Фото: ДСНС Києва

Масштабна пожежа у Чорнобильській зоні відчуження не вплинула на загальний рівень радіації. Станом на 11:00 8 травня Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що гамма-випромінювання на півночі Київщини та по всій території України залишається в межах норми.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від МВС України.

У Чорнобильській зоні вирує масштабна пожежа

Спеціалісти з Національної гідрометеорологічної служби ДСНС України безперервно моніторять стан повітря та навколишнього середовища. За їхніми актуальними даними, рівень гамма-випромінювання не перевищує допустимих значень. Усі показники перебувають у межах норми як поблизу осередку займання, так і по всій території держави.

Осередок забруднення радіацією 8 травня. Фото: SaveEcoBot

За даними системи моніторингу SaveEcoBot, високий рівень забруднення наразі зафіксований лише в Чорнобильській зоні відчуження. Інші міста України не заражені.

Представники міністерства закликають громадян не піддаватися паніці та ігнорувати будь-яку суперечливу інформацію, яка може з'являтися в публічному просторі.

Пожежна техніка у Чорнобильській зоні. Фото: ДСНС Київщини

Правоохоронці просять орієнтуватися виключно на офіційні джерела даних. У відомстві пообіцяли й надалі оперативно інформувати населення про радіаційну ситуацію в країні, поки рятувальники продовжують гасити вогонь.

Зазначимо, що за даними ДСНС, як писав Новини.LIVE, у Чорнобильській зоні горить територія площею близько 1100 га. Гасіння пожежі ускладнює сильний вітер, який розносить полум'я.

Зазначимо, що за даними ДСНС, як писав Новини.LIVE, у Чорнобильській зоні горить територія площею близько 1100 га. Гасіння пожежі ускладнює сильний вітер, який розносить полум'я.

Нещодавно, 26 квітня, Україна відзначила 40 річницю з дня ядерної катастрофи на Чорнобильській АЕС.