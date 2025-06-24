Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В МВД назвали количество жертв атаки РФ по Шевченковскому району

В МВД назвали количество жертв атаки РФ по Шевченковскому району

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 09:15
В Киеве завершили спасательные работы после ракетного удара России
Разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти В Шевченковском районе Киева завершили поиск тел

В столице завершены поисково-спасательные мероприятия в Шевченковском районе Киева, где 23 июня в результате ракетного удара обвалился жилой дом. Стало известно окончательное количество жертв российской атаки.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Реклама
Читайте также:

В Шевченковском районе Киева завершили поиск тел

По словам министра в Шевченковском районе погибли девять человек. На месте трагедии до сих пор продолжаются аварийно-восстановительные работы: специалисты демонтируют конструкции, которые представляют опасность.

Игорь Клименко выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил все службы, которые оперативно подключились к ликвидации последствий удара — спасателей, медиков, полицейских, коммунальщиков.

"В такие моменты каждая минута — это борьба за жизнь. Мы документируем каждый факт военного преступления россии. И работаем над тем, чтобы виновные понесли наказание", — сообщил Клименко.

Напомним, 23 июня утром прогремел мощный взрыв — российская ракета попала в жилой дом.

Вчера Тимур Ткаченко сообщил о том, что спасатели достали последнее тело из-под завалов.

МВД Киев смерть ГСЧС обстрелы завалы
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации