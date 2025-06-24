В Киеве завершили спасательные работы после ракетного удара России

Разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В столице завершены поисково-спасательные мероприятия в Шевченковском районе Киева, где 23 июня в результате ракетного удара обвалился жилой дом. Стало известно окончательное количество жертв российской атаки.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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По словам министра в Шевченковском районе погибли девять человек. На месте трагедии до сих пор продолжаются аварийно-восстановительные работы: специалисты демонтируют конструкции, которые представляют опасность.

Игорь Клименко выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил все службы, которые оперативно подключились к ликвидации последствий удара — спасателей, медиков, полицейских, коммунальщиков.

"В такие моменты каждая минута — это борьба за жизнь. Мы документируем каждый факт военного преступления россии. И работаем над тем, чтобы виновные понесли наказание", — сообщил Клименко.

Напомним, 23 июня утром прогремел мощный взрыв — российская ракета попала в жилой дом.

Вчера Тимур Ткаченко сообщил о том, что спасатели достали последнее тело из-под завалов.