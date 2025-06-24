У Києві завершили рятувальні роботи після ракетного удару Росії

Зруйнований будинок. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У столиці завершено пошуково-рятувальні заходи у Шевченківському районі Києва, де 23 червня внаслідок ракетного удару обвалився житловий будинок. Стала відома остаточна кількість жертв російської атаки.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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За словами міністра у Шевченківському районі загинули дев’ятеро людей. На місці трагедії досі тривають аварійно-відновлювальні роботи: фахівці демонтують конструкції, які становлять небезпеку.

Ігор Клименко висловив співчуття родинам загиблих та подякував усім службам, які оперативно долучилися до ліквідації наслідків удару — рятувальникам, медикам, поліцейським, комунальникам.

"У такі моменти кожна хвилина — це боротьба за життя. Ми документуємо кожен факт воєнного злочину росії. І працюємо над тим, щоб винні понесли покарання", — повідомив Клименко.

Нагадаємо, 23 червня зранку пролунав потужний вибух — російська ракета влучила в житловий будинок.

Вчора Тимур Ткаченко повідомив про те, що рятувальники дістали останнє тіло з-під завалів.