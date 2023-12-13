В МВД показали последствия обстрела Киева, — видео

Разрушенный дом в Киеве в результате обстрела. Фото: скриншот с видео МВД

Столицу Украины враг в очередной раз атаковал ночью 13 декабря. Силы воздушной обороны отразили 10 баллистических ракет. Наибольшее уничтожение потерпел Днепровский район Киева. В Министерстве внутренних дел показали видео разрушения домов и улиц города.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Читайте также:

Вражеские обстрелы Киева 13 декабря

В МВД распространили видео, на котором видны уничтоженные дома и разрушения вокруг них, а также огромная воронка посреди улицы и сгоревшие автомобили. В Днепровском районе обломки упали во двор и значительные повреждения получил также детский сад. По информации МВД, в настоящее время еще продолжаются восстановительные работы на месте попадания.

"Восстановительные работы продолжаются. Спасибо полицейским, спасателям, коммунальным службам и волонтерам", — отметили в ведомстве.

Напомним, по данным властей, пострадали по меньшей мере 53 человека, 20 из которых госпитализированы. По словам жителей на месте происшествия, они очнулись от взрыва и начали выбегать на улицу и помогать выбраться соседям.

Ранее мы писали, что в ночь на 13 декабря наши защитники уничтожили десять ударных беспилотников и десять баллистических ракет, которыми Россия атаковала Украину. В частности, оккупанты пытались атаковать Одесщину и Киев.