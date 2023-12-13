В МВС показали наслідки обстрілу Києва, — відео

Зруйнований будинок у Києві внаслідок обстрілу. Фото: скриншот з відео МВС

Столицю України ворог вчергове атакував вночі 13 грудня. Сили повітряної оборони відбили 10 балістичних ракет. Найбільшого знищення зазнав Дніпровський район Києва. В Міністерстві внутрішніх справ показали відео з руйнуваннями будинків та вулиць міста.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

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У МВС поширили відео, на якому видно знищені будинки та руйнування навколо них, а також величезну вирву посеред вулиці та згорілі авто. У Дніпровському районі уламки впали у двір і значних пошкоджень зазнав також дитячий садочок. За інформацією МВС, наразі ще тривають відновлювальні роботи на місці влучання.

"Відновлювальні роботи тривають. Дякуємо поліцейським, рятувальникам, комунальним службам та волонтерам", — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, за даними влади, постраждали щонайменше 53 людини, 20 з яких госпіталізували. За словами мешканців на місці події, вони прокинулися від вибуху і почали хто в чому вибігати на вулицю і допомагати вибиратися сусідам.

Раніше ми писали, що в ніч проти 13 грудня наші захисники знищили десять ударних безпілотників та десять балістичних ракет, якими Росія атакувала Україну. Зокрема окупанти намагалися атакувати Одещину та Київ.