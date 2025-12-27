Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В нескольких областях применены экстренные отключения света

В нескольких областях применены экстренные отключения света

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 10:46
В нескольких областях применены экстренные отключения света 27 декабря.
Энергетик на месте попадания. Фото: ДТЭК/Facebook

С ночи 27 декабря продолжается массированный российский удар по энергосистеме Украины. Вследствие этого — обесточены потребители в Киеве, Киевской и Черниговской областях.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины в субботу, 27 декабря.

Реклама
Читайте также:

Электроснабжение в регионах

Минэнерго отмечает, что как только позволит ситуация с безопасностью — спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий вражеской атаки и восстановят электроснабжение.

В декількох областях застосовані екстрені відключення світла - фото 1
Сообщение Минэнерго в Telegram. Фото: скриншот

"Россия в своей геноцидной войне снова пытается погрузить нас в темноту и холод. Мы призываем международное сообщество действовать и усилить давление на агрессора!", — отмечает Минэнерго.

Единственный официальный канал Группы ДТЭК сообщает о том, что по всему Киеву применены экстренные отключения.

Напомним, что неутешительный прогноз озвучил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко — нынешняя зима станет самым тяжелым испытанием для энергосистемы.

Ранее мы также информировали, что РФ атаковала теплоэлектростанции ДТЭК 23 декабря — повреждено оборудование.

Киев Минэнерго электроэнергия электроснабжение свет
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации