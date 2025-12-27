В нескольких областях применены экстренные отключения света 27 декабря.

Энергетик на месте попадания. Фото: ДТЭК/Facebook

С ночи 27 декабря продолжается массированный российский удар по энергосистеме Украины. Вследствие этого — обесточены потребители в Киеве, Киевской и Черниговской областях.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины в субботу, 27 декабря.

Электроснабжение в регионах

Минэнерго отмечает, что как только позволит ситуация с безопасностью — спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий вражеской атаки и восстановят электроснабжение.

"Россия в своей геноцидной войне снова пытается погрузить нас в темноту и холод. Мы призываем международное сообщество действовать и усилить давление на агрессора!", — отмечает Минэнерго.

Единственный официальный канал Группы ДТЭК сообщает о том, что по всему Киеву применены экстренные отключения.

Напомним, что неутешительный прогноз озвучил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко — нынешняя зима станет самым тяжелым испытанием для энергосистемы.

Ранее мы также информировали, что РФ атаковала теплоэлектростанции ДТЭК 23 декабря — повреждено оборудование.