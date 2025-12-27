В декількох областях застосовані екстрені відключення світла 27 грудня.

Енергетик на місці влучання. Фото: ДТЕК/Facebook

Від ночі 27 грудня триває масований російський удар по енергосистемі України. Внаслідок цього — знеструмлені споживачі у Києві, Київській та Чернігівській областях.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України у суботу, 27 грудня.

Електропостачання у регіонах

Міненерго зазначає, що як тільки дозволить безпекова ситуація — рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків ворожої атаки та відновлять електропостачання.

Допис Міненерго у Telegram. Фото: скриншот

"Росія у своїй геноцидній війні знову намагається занурити нас у темряву та холод. Ми закликаємо міжнародну спільноту діяти та посилити тиск на агресора!", — наголошує Міненерго.

Єдиний офіційний канал Групи ДТЕК повідомляє про те, що по усьому Києву застосовані екстрені відключення.

Нагадаємо, що невтішний прогноз озвучив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко — нинішня зима стане найважчим випробуванням для енергосистеми.

Раніше ми також інформували, що РФ атакувала теплоелектростанції ДТЕК 23 грудня — пошкоджено обладнання.