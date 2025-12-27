Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ В декількох областях застосовані екстрені відключення світла

В декількох областях застосовані екстрені відключення світла

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 10:46
В декількох областях застосовані екстрені відключення світла 27 грудня.
Енергетик на місці влучання. Фото: ДТЕК/Facebook

Від ночі 27 грудня триває масований російський удар по енергосистемі України. Внаслідок цього — знеструмлені споживачі у Києві, Київській та Чернігівській областях.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України у суботу, 27 грудня.

Реклама
Читайте також:

Електропостачання у регіонах

Міненерго зазначає, що як тільки дозволить безпекова ситуація — рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків ворожої атаки та відновлять електропостачання.

В декількох областях застосовані екстрені відключення світла - фото 1
Допис Міненерго у Telegram. Фото: скриншот

"Росія у своїй геноцидній війні знову намагається занурити нас у темряву та холод. Ми закликаємо міжнародну спільноту діяти та посилити тиск на агресора!", — наголошує Міненерго.

Єдиний офіційний канал Групи ДТЕК  повідомляє про те, що по усьому Києву застосовані екстрені відключення.

Нагадаємо, що невтішний прогноз озвучив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко — нинішня зима стане найважчим випробуванням для енергосистеми.

Раніше ми також інформували, що РФ атакувала теплоелектростанції ДТЕК 23 грудня  — пошкоджено обладнання.

Київ Міненерго електроенергія електропостачання світло
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації