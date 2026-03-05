Видео
Главная Киев В Оболонском районе Киева пропал свет

В Оболонском районе Киева пропал свет

Дата публикации 5 марта 2026 21:26
В некоторых районах Киева частично пропало электричество вне графика
Город в темноте из-за отключения света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Сегодня вечером, 5 марта, жители некоторых районов Киева частично остались без света. В Оболонском и Соломенском районах свет пропал вне графика и без предупреждения.

Об этом информируют журналисты Новини.LIVE.

Сегодня вечером, около 21:20, в некоторых районах столицы частично исчез свет. Хотя по графику электроэнергия должна была бы быть.

Без света остались частично жители Оболонского и Соломенского районов.

Журналисты Новини.LIVE сообщают, что электричество выключили вне графиков и без предупреждения.

Местные телеграмм-каналы также сообщают о частичном исчезновении электроэнергии в столице вне графика.

У Києві зникло світло поза графіком 5 березня
Скриншот сообщения местных телеграм-каналов

Отключение света в Украине — какая ситуация

Из-за потепления и более длинного светового дня ситуация с продолжительностью отключений света по Украине улучшилась. Однако российские оккупанты продолжают атаковать украинскую энергетику.

В ночь на 3 марта российские войска в очередной раз атаковали энергетические объекты Украины. Вследствие этого в некоторых областях были обесточивания потребителей.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже есть комплексный план по защите энергетических объектов Украины. В него входит также и усиление систем ПВО.

Ранее мы информировали, что в течение нынешнего отопительного сезона удары РФ были направлены на все виды объектов энергетики в большинстве регионов Украины.

