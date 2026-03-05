У Києві в Оболонському районі зникло світло — яка причина

В одному з районів Києва частково зникло світло
У четвер ввечері, 5 березня, в деяких районах Києва зникло світло поза графіком. Зокрема, йдеться про Оболонський та Солом'янський.
Сьогодні ввечері, близько 21:20, в деяких районах столиці частково зникло світло. Хоча за графіком електроенергія мала бути.
Без світла залишилися частково жителі Оболонського та Солом'янського районів.
Журналісти Новини.LIVE повідомляють, що електрику вимкнули поза графіками й без попередження.
Місцеві телеграм-канали також повідомляють про часткове зникнення електроенергії у столиці поза графіком.
Відключення світла в Україні — яка ситуація
Через потепління та довший світловий день ситуація з тривалістю відключень світла по Україні покращилася. Однак російські окупанти продовжують атакувати українську енергетику.
У ніч проти 3 березня російські війська вкотре атакували енергетичні об'єкти України. Внаслідок цього у деяких областях були знеструмлення споживачів.
