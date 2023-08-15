В Оболонском районе Киева закончили ремонт одной из транспортных развязок. Фото: Оболонская районная госадминистрация

В Киеве в Оболонском районе завершился ремонт развязки Оболонский проспект — улица Левка Лукьяненко.

Об этом сообщает Оболонская районная госадминистрация.

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Что известно

Отмечается, что дорожники проделали финальные работы — нанесение горизонтальной дорожной разметки двухкомпонентным холодным пластиком.

"Теперь центральная часть Оболони выглядит гораздо ярче", — говорится в сообщении.

В Оболонском районе Киева закончили ремонт одной из транспортных развязок. Фото: Оболонская районная госадминистрация

В Оболонском районе Киева закончили ремонт одной из транспортных развязок. Фото: Оболонская районная госадминистрация

В Оболонском районе Киева закончили ремонт одной из транспортных развязок. Фото: Оболонская районная госадминистрация

В Оболонском районе Киева закончили ремонт одной из транспортных развязок. Фото: Оболонская районная госадминистрация

Напомним, ранее мы писали, что 15, 16, 22 и 23 августа, в столице временно отменят некоторые рейсы городской электрички. Произойдет это из-за запланированных ремонтных работ.