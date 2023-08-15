В Оболонском районе Киева закончили ремонт одной из транспортных развязок
15 августа 2023 16:03
В Оболонском районе Киева закончили ремонт одной из транспортных развязок. Фото: Оболонская районная госадминистрация
В Киеве в Оболонском районе завершился ремонт развязки Оболонский проспект — улица Левка Лукьяненко.
Об этом сообщает Оболонская районная госадминистрация.
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Что известно
Отмечается, что дорожники проделали финальные работы — нанесение горизонтальной дорожной разметки двухкомпонентным холодным пластиком.
"Теперь центральная часть Оболони выглядит гораздо ярче", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что 15, 16, 22 и 23 августа, в столице временно отменят некоторые рейсы городской электрички. Произойдет это из-за запланированных ремонтных работ.