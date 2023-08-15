В Оболонському районі Києва закінчили ремонт однієї із транспортних розвʼязок. Фото: Оболонська районна держадміністарція

У Києві в Оболонському районі завершився ремонт розвʼязки Оболонський проспект — вулиця Левка Лукʼяненка.

Про це повідомляє Оболонська районна держадміністарція.

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Що відомо

Зазначається, що дорожники виконали фінальні роботи — нанесення горизонтальної дорожньої розмітки двокомпонентним холодним пластиком.

"Тепер центральна частина Оболоні виглядає набагато яскравіше", — йдеться в повідомленні.

В Оболонському районі Києва закінчили ремонт однієї із транспортних розвʼязок. Фото: Оболонська районна держадміністарція

В Оболонському районі Києва закінчили ремонт однієї із транспортних розвʼязок. Фото: Оболонська районна держадміністарція

В Оболонському районі Києва закінчили ремонт однієї із транспортних розвʼязок. Фото: Оболонська районна держадміністарція

В Оболонському районі Києва закінчили ремонт однієї із транспортних розвʼязок. Фото: Оболонська районна держадміністарція

Нагадаємо, раніше ми писали, що 15, 16, 22 та 23 серпня, в столиці тимчасово скасують деякі рейси міської електрички. Відбудеться це через заплановані ремонтні роботи.