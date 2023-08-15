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В Оболонському районі Києва закінчили ремонт однієї із транспортних розвʼязок

15 серпня 2023 16:03
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
В Оболонському районі Києва закінчили ремонт однієї із транспортних розвʼязок
В Оболонському районі Києва закінчили ремонт однієї із транспортних розвʼязок. Фото: Оболонська районна держадміністарція
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Києві в Оболонському районі завершився ремонт розвʼязки Оболонський проспект — вулиця Левка Лукʼяненка.

Про це повідомляє Оболонська районна держадміністарція.

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Що відомо

Зазначається, що дорожники виконали фінальні роботи —  нанесення горизонтальної дорожньої розмітки двокомпонентним холодним пластиком.

"Тепер центральна частина Оболоні виглядає набагато яскравіше", — йдеться в повідомленні.

 

В Оболонському районі Києва закінчили ремонт однієї із транспортних розвʼязок. Фото: Оболонська районна держадміністарція

 

В Оболонському районі Києва закінчили ремонт однієї із транспортних розвʼязок. Фото: Оболонська районна держадміністарція

 

В Оболонському районі Києва закінчили ремонт однієї із транспортних розвʼязок. Фото: Оболонська районна держадміністарція

 

В Оболонському районі Києва закінчили ремонт однієї із транспортних розвʼязок. Фото: Оболонська районна держадміністарція

Нагадаємо, раніше ми писали, що 15, 16, 22 та 23 серпня, в столиці тимчасово скасують деякі рейси міської електрички. Відбудеться це через заплановані ремонтні роботи. 

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