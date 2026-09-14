Ухудшение качества воздуха в Киевской области: какова ситуация в Обухове

Прохожие в Киеве. Фото: Новости.LIVE

В воздухе Обухова в понедельник, 14 сентября, зафиксировали повышенную концентрацию мелкодисперсной пыли, что может привести к затруднению дыхания у детей и пожилых людей. По данным круглосуточного мониторинга на 16 постах Киевской области, в других городах региона превышений вредных веществ нет, а радиационный фон находится в пределах нормы.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской ОГА, передает Новини.LIVE.

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В Обухове ухудшилось качество воздуха 14 сентября

Единственным городом, где специальные датчики зафиксировали 14 сентября временное ухудшение показателей качества атмосферного воздуха, оказался Обухов.

Главным фактором ухудшения состояния атмосферы стала мелкодисперсная пыль. Такие взвешенные микрочастицы доставляют наибольший дискомфорт при дыхании детям, пожилым людям, а также людям с хронической склонностью к респираторным раздражениям.

Индекс качества воздуха в Киеве. Фото: скриншот

Специалисты призывают жителей Обухова держать окна в своих помещениях плотно закрытыми и максимально сократить время пребывания на открытом воздухе.

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Кроме того, гражданам рекомендуют поддерживать водный баланс, достаточно пья воды, а если дома есть устройства для очистки воздуха, то лучше перевести их на максимальную мощность.

Новини.LIVE сообщали, что в субботу, 12 сентября, российские войска нанесли удары по Киевской области, атаковав Броварской, Вышгородский и Фастовский районы; гражданские лица не пострадали, однако зафиксированы значительные разрушения инфраструктуры.

На фоне постоянных угроз в столице перешли на обновленную систему оповещения. Депутат Киевсовета Тарас Козак объяснил это тем, что из-за опасности в течение 80–90 % времени работа бизнеса, банков и государственных учреждений была фактически парализована.