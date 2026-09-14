Погіршення стану повітря на Київщині: яка ситуація в Обухові

Перехожі в Києві. Фото: Новини.LIVE

У повітрі Обухова в понеділок, 14 вересня, зафіксували надмірну концентрацію дрібнодисперсного пилу, що може призвести до ускладнення дихання дітей та людей літнього віку. За даними цілодобового моніторингу на 16 постах Київщини, в інших містах регіону перевищень шкідливих речовин немає, а радіаційний фон перебуває в межах норми.

Про це попередили в пресслужбі Київської ОДА, передає Новини.LIVE.

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В Обухові погіршилася якість повітря 14 вересня

Єдиним містом, де спеціальні датчики виявили 14 вересня тимчасове погіршення показників атмосферного повітря, виявився Обухів.

Головним чинником погіршення стану атмосфери став дрібнодисперсний пил. Такі завислі мікрочастинки несуть найбільший дискомфорт під час дихання для дітей, представників старшого віку, а також людей із хронічною схильністю до респіраторних подразнень.

Індекс якості повітря в Києві. Фото: скриншот

Спеціалісти закликають мешканців Обухова тримати вікна у своїх приміщеннях щільно зачиненими та максимально скоротити час перебування на відкритому просторі.

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Окрім цього, громадянам рекомендують підтримувати водний баланс достатнім питтям води, а якщо вдома є прилади для очистки повітря, то краще перевести їх на максимальну потужність.

Новини.LIVE повідомляли, що у суботу, 12 вересня, російські війська завдали ударів по Київщині, атакувавши Броварський, Вишгородський та Фастівський райони; цивільні не постраждали, проте зафіксовано суттєві руйнування інфраструктури.

На тлі постійних загроз у столиці перейшли на оновлену систему тривог. Депутат Київради Тарас Козак пояснив це тим, що через небезпеку тривалістю у 80–90% часу робота бізнесу, банків та держустанов була фактично паралізована.