Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиLifeМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ В Обухові різко погіршилася якість повітря через пил

В Обухові різко погіршилася якість повітря через пил

Ua ru
14 вересня 2026 13:07
Погіршення стану повітря на Київщині: яка ситуація в Обухові
Перехожі в Києві. Фото: Новини.LIVE

У повітрі Обухова в понеділок, 14 вересня, зафіксували надмірну концентрацію дрібнодисперсного пилу, що може призвести до ускладнення дихання  дітей та людей літнього віку. За даними цілодобового моніторингу на 16 постах Київщини, в інших містах регіону перевищень шкідливих речовин немає, а радіаційний фон перебуває в межах норми.

Про це попередили в пресслужбі Київської ОДА, передає Новини.LIVE.

Реклама

В Обухові погіршилася якість повітря 14 вересня

Єдиним містом, де спеціальні датчики виявили 14 вересня тимчасове погіршення показників атмосферного повітря, виявився Обухів.

Головним чинником погіршення стану атмосфери став дрібнодисперсний пил. Такі завислі мікрочастинки несуть найбільший дискомфорт під час дихання для дітей, представників старшого віку, а також людей із хронічною схильністю до респіраторних подразнень.

null
Індекс якості повітря в Києві. Фото: скриншот

Спеціалісти закликають мешканців Обухова тримати вікна у своїх приміщеннях щільно зачиненими та максимально скоротити час перебування на відкритому просторі.

Читайте також:

Окрім цього, громадянам рекомендують підтримувати водний баланс достатнім питтям води, а якщо вдома є прилади для очистки повітря, то краще перевести їх на максимальну потужність.

Новини.LIVE повідомляли, що у суботу, 12 вересня, російські війська завдали ударів по Київщині, атакувавши Броварський, Вишгородський та Фастівський райони; цивільні не постраждали, проте зафіксовано суттєві руйнування інфраструктури.

На тлі постійних загроз у столиці перейшли на оновлену систему тривог. Депутат Київради Тарас Козак пояснив це тим, що через небезпеку тривалістю у 80–90% часу робота бізнесу, банків та держустанов була фактично паралізована. 

Київ повітря екологічна загроза забруднення повітря пил
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації