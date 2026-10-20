В Обуховском районе погибли три человека от российской атаки
Под завалами предприятия в Обуховском районе, подвергшегося российскому удару в ночь на 20 октября (вторник), спасатели обнаружили тела ещё нескольких человек. Число жертв атаки таким образом возросло до трёх: погибли две женщины и один мужчина. В настоящее время пожар на объекте полностью потушен, продолжается разбор разрушенных конструкций.
Об этом сообщил начальник КОДА Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.
В Обуховском районе погибли три человека в результате удара по предприятию
Российский обстрел промышленного объекта в Киевской области унес жизни трёх мирных жителей.
Во время работ по ликвидации последствий вражеского террора на территории предприятия в Обуховском районе спасатели обнаружили тела погибших. Жертвами атаки стали один мужчина и две женщины.
Представители власти выразили искренние соболезнования семьям и близким убитых украинцев, подчеркнув, что никакие слова не способны утолить боль от такой страшной утраты.
В настоящее время ситуация с безопасностью на пострадавшем объекте частично стабилизирована. Пожарным удалось полностью ликвидировать пожар, который вспыхнул на предприятии после прямого попадания вражеского оружия.
Несмотря на успешное подавление огня, ликвидация последствий атаки еще не завершена. Специалисты профильных служб продолжают масштабные работы по разборке поврежденных конструкций и расчистке завалов на территории промышленного объекта.
Новини.LIVE сообщали о том, что в течение вечера 19 октября и утра 20 октября российские войска нанесли серию ударов по нескольким регионам Украины, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения.
Последствия зафиксировали в Хмельницкой области, где российские дроны поразили предприятия и жилые дома, вспыхнули масштабные пожары, в результате чего двое человек погибли и ещё двое получили ранения.
Уже на рассвете вторника, 20 октября, оккупанты атаковали пригород Днепра. Там взрывные волны и осколки разнесли частные усадьбы. В жилых домах были разрушены крыши, заборы и выбиты окна, однако, по предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.