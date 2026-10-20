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Главная Киев В Обуховском районе погибли три человека от российской атаки

В Обуховском районе погибли три человека от российской атаки

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20 октября 2026 09:21
Нападение на предприятие в Обуховском районе 20 октября: число погибших ГСЧС Киевской области/t.me/dsns_telegram
Спасатели ГСЧС. Фото: ГСЧС Киевской области/t.me/dsns_telegram

Под завалами предприятия в Обуховском районе, подвергшегося российскому удару в ночь на 20 октября (вторник), спасатели обнаружили тела ещё нескольких человек. Число жертв атаки таким образом возросло до трёх: погибли две женщины и один мужчина. В настоящее время пожар на объекте полностью потушен, продолжается разбор разрушенных конструкций.

Об этом сообщил начальник КОДА Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

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В Обуховском районе погибли три человека в результате удара по предприятию

Российский обстрел промышленного объекта в Киевской области унес жизни трёх мирных жителей.

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Сообщение Тимура Ткаченко. Фото: скриншот

Во время работ по ликвидации последствий вражеского террора на территории предприятия в Обуховском районе спасатели обнаружили тела погибших. Жертвами атаки стали один мужчина и две женщины.

Обухівський район обстріл
Спасатель на подвергшемся атаке объекте. Фото: ГСЧС Киевской области/t.me/dsns_telegram

Представители власти выразили искренние соболезнования семьям и близким убитых украинцев, подчеркнув, что никакие слова не способны утолить боль от такой страшной утраты.

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Спасатели в Обуховском районе. Фото: ГСЧС Киевской области/t.me/dsns_telegram

В настоящее время ситуация с безопасностью на пострадавшем объекте частично стабилизирована. Пожарным удалось полностью ликвидировать пожар, который вспыхнул на предприятии после прямого попадания вражеского оружия.

Обухів обстріл 20 жовтня
Обследование территории. Фото: ГСЧС Киевской области

Несмотря на успешное подавление огня, ликвидация последствий атаки еще не завершена. Специалисты профильных служб продолжают масштабные работы по разборке поврежденных конструкций и расчистке завалов на территории промышленного объекта.

Новини.LIVE сообщали о том, что в течение вечера 19 октября и утра 20 октября российские войска нанесли серию ударов по нескольким регионам Украины, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения.

Последствия зафиксировали в Хмельницкой области, где российские дроны поразили предприятия и жилые дома, вспыхнули масштабные пожары, в результате чего двое человек погибли и ещё двое получили ранения.

Уже на рассвете вторника, 20 октября, оккупанты атаковали пригород Днепра. Там взрывные волны и осколки разнесли частные усадьбы. В жилых домах были разрушены крыши, заборы и выбиты окна, однако, по предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.

смерть пожар Киевская область обстрелы предприятия Обуховский район
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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