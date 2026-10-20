Рятувальники ДСНС. Фото: ДСНС Київщини/t.me/dsns_telegram

Під завалами підприємства в Обухівському районі, яке зазнало російського удару у ніч проти 20 жовтня у вівторок, рятувальники виявили тіла ще кількох людей. Кількість жертв атаки зросла таким чином до трьох: загинули двоє жінок та один чоловік. Наразі пожежу на об'єкті повністю загасили, триває розбір зруйнованих конструкцій.

Про це повідомив начальник КОДА Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

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В Обухівському районі загинуло троє людей від удару по підприємству

Російський обстріл промислового об'єкта на Київщині забрав життя трьох мирних жителів.

Повідомлення Тимура Ткаченка. Фото: скриншот

Під час проведення робіт із подолання наслідків ворожого терору на території підприємства в Обухівському районі рятувальники виявили тіла загиблих. Жертвами атаки стали один чоловік та дві жінки.

Рятувальник на атакованому об'єкті. Фото: ДСНС Київщини/t.me/dsns_telegram

Представники влади висловили щирі співчуття родинам і близьким убитих українців, підкресливши, що жодні слова не здатні втамувати біль від такої страшної втрати.

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Рятувальники в Обухівському районі. Фото: ДСНС Київщини/t.me/dsns_telegram

Наразі безпекова ситуація на ураженій локації частково стабілізована. Вогнеборцям вдалося повністю ліквідувати пожежу, яка спалахнула на підприємстві після прямого влучання ворожого озброєння.

Обстеження території. Фото: ДСНС Київщини

Попри успішне приборкання вогню, ліквідація наслідків атаки ще не завершилася. Фахівці профільних служб продовжують масштабні роботи з розбирання понівечених конструкцій та розчищення завалів на території промислового об'єкта.

Новини.LIVE повідомляли про те, що упродовж вечора 19 жовтня та ранку 20 жовтня російські війська завдали серії ударів по кількох регіонах України, спричинивши руйнування та жертви серед цивільних.

Наслідки зафіксували на Хмельниччині, де російські дрони поцілили по підприємствах і житлових будинках, спалахнули масштабні пожежі, унаслідок чого двоє людей загинули та ще двоє дістали поранення.

Уже на світанку вівторка, 20 жовтня, окупанти атакували передмістя Дніпра. Там вибухові хвилі та уламки понівечили приватні садиби. У житлових будинках потрощило дахи, паркани та вибило вікна, проте, за попередніми даними, обійшлося без загиблих і травмованих.