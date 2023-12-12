В одной из общин Киевской области не работают сирены — как будут оповещать о тревоге
В Бориспольской общине в Киевской области временно не работают сирены тревоги. Это связано с сбоем в работе мобильного оператора "Киевстар".
Об этом сообщает городской голова Владимир Борисенко.
В Киевской области не работают сирены тревоги
Отмечается, что о воздушной тревоге будут информировать экипажи полиции через громкоговорители.
"В общине временно не функционирует система оповещения. В настоящее время информирование о воздушной тревоге будут осуществлять экипажи полиции через свои громкоговорители", — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что система оповещения не работает и в Сумах.
Сбой в работе "Киевстар"
Напомним, что сегодня в сервисах "Киевстар" произошел сбой. Не работает их сайт и приложение, а пользователи жалуются на перебои в связи в разных регионах.
Причиной масштабного сбоя мобильной оператора "Киевстар" стала хакерская атака на ядро сети.
Сначала восстановление связи у пользователей обещали через 4-5 часов, но генеральный директор компании заявил, что окончательные сроки восстановления пока неизвестны.
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