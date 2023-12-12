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В одній з громад на Київщині не працюють сирени — як сповіщатимуть про тривогу

12 грудня 2023 14:37
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В одній з громад на Київщині не працюють сирени — як сповіщатимуть про тривогу
Оповіщення сирени через гучномовець. Фото ілюстративне: з відкритих джерел
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Бориспільській громаді на Київщині тимчасово не працюють сирени тривоги. Це пов'язано зі збоєм у роботі мобільного оператора "Київстар". 

Про це повідомляє міський голова Володимир Борисенко.

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На Київщині не працюють сирени тривоги

Зазначається, що про повітряну тривогу інформуватимуть екіпажі поліції через гучномовці.

"У громаді тимчасово не функціонує система оповіщення. На цей час інформування про повітряну тривогу здійснюватимуть екіпажі поліції через свої гучномовці", — йдеться у повідомленні. 

Збій у роботі "Київстар"
Інформація щодо несправності системи оповіщення. Фото: скриншот

Варто зазначити, що система оповіщення не працює також і у Сумах. 

Збій у роботі "Київстар"

Нагадаємо, що сьогодні у сервісах "Київстар" стався збій. Не працює їхній сайт і додаток,  а користувачі скаржаться на перебої у зв'язку в різних регіонах.

Причиною масштабного збою у роботі мобільного оператора "Київстар" стала хакерська атака на ядро мережі. 

Спочатку відновлення зв'язку у користувачів обіцяли за 4-5 годин, але генеральний директор компанії заявив, що остаточні терміни відновлення поки що невідомі. 

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