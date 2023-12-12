В одній з громад на Київщині не працюють сирени — як сповіщатимуть про тривогу

Оповіщення сирени через гучномовець. Фото ілюстративне: з відкритих джерел

У Бориспільській громаді на Київщині тимчасово не працюють сирени тривоги. Це пов'язано зі збоєм у роботі мобільного оператора "Київстар".

Про це повідомляє міський голова Володимир Борисенко.

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Зазначається, що про повітряну тривогу інформуватимуть екіпажі поліції через гучномовці.

"У громаді тимчасово не функціонує система оповіщення. На цей час інформування про повітряну тривогу здійснюватимуть екіпажі поліції через свої гучномовці", — йдеться у повідомленні.

Інформація щодо несправності системи оповіщення. Фото: скриншот

Варто зазначити, що система оповіщення не працює також і у Сумах.

Збій у роботі "Київстар"

Нагадаємо, що сьогодні у сервісах "Київстар" стався збій. Не працює їхній сайт і додаток, а користувачі скаржаться на перебої у зв'язку в різних регіонах.

Причиною масштабного збою у роботі мобільного оператора "Київстар" стала хакерська атака на ядро мережі.

Спочатку відновлення зв'язку у користувачів обіцяли за 4-5 годин, але генеральний директор компанії заявив, що остаточні терміни відновлення поки що невідомі.