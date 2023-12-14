В одной из киевских школ произошел пожар — есть ли пострадавшие
В одной из киевских школ сегодня утром, 14 декабря, произошел пожар. Спасатели эвакуировали детей и работников учебного заведения. К счастью, пострадавших нет.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в городе Киеве.
Что известно о пожаре в школе Киева 14 декабря
Отмечается, что бойцам ГСЧС стало известно о пожаре в 09:54, который произошел на улице Серповой.
"Воспламенение произошло в подвальном помещении учебного корпуса. В 10:30 возгорание было ликвидировано", — отметили в сообщении.
В общей сложности на свежий воздух было выведено 665 детей и 60 сотрудников.
Напомним, ранее в селе Вербовка Коростенского района Житомирской области произошел ужасный пожар, в результате которого погибли трое детей.
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