В одной из киевских школ произошел пожар — есть ли пострадавшие

Дети возле школы после пожара. Фото: ГСЧС в г. Киеве

В одной из киевских школ сегодня утром, 14 декабря, произошел пожар. Спасатели эвакуировали детей и работников учебного заведения. К счастью, пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в городе Киеве.

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Отмечается, что бойцам ГСЧС стало известно о пожаре в 09:54, который произошел на улице Серповой.

Пожарные ликвидируют возгорание в киевской школе. Фото: ГСЧС в г. Киеве

"Воспламенение произошло в подвальном помещении учебного корпуса. В 10:30 возгорание было ликвидировано", — отметили в сообщении.

Пожарный ликвидирует возгорание в киевской школе. Фото: ГСЧС в г. Киеве

В общей сложности на свежий воздух было выведено 665 детей и 60 сотрудников.

Пожарный на месте происшествия. Фото: ГСЧС в г. Киеве

Напомним, ранее в селе Вербовка Коростенского района Житомирской области произошел ужасный пожар, в результате которого погибли трое детей.