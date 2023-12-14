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В одной из киевских школ произошел пожар — есть ли пострадавшие

14 декабря 2023 14:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В одной из киевских школ произошел пожар — есть ли пострадавшие
Дети возле школы после пожара. Фото: ГСЧС в г. Киеве
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В одной из киевских школ сегодня утром, 14 декабря, произошел пожар. Спасатели эвакуировали детей и работников учебного заведения. К счастью, пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в городе Киеве.

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Что известно о пожаре в школе Киева 14 декабря

Отмечается, что бойцам ГСЧС стало известно о пожаре в 09:54, который произошел на улице Серповой.

пожар в киевской школе: что об этом известно
Пожарные ликвидируют возгорание в киевской школе. Фото: ГСЧС в г. Киеве

"Воспламенение произошло в подвальном помещении учебного корпуса. В 10:30 возгорание было ликвидировано", — отметили в сообщении.

пожар в киевской школе: что об этом известно
Пожарный ликвидирует возгорание в киевской школе. Фото: ГСЧС в г. Киеве

В общей сложности на свежий воздух было выведено 665 детей и 60 сотрудников.

пожар в киевской школе: что об этом известно
Пожарный на месте происшествия. Фото: ГСЧС в г. Киеве

Напомним, ранее в селе Вербовка Коростенского района Житомирской области произошел ужасный пожар, в результате которого погибли трое детей.

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