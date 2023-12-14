В одній з київських шкіл сталася пожежа — чи є постраждалі
В одній із київських шкіл сьогодні вранці, 14 грудня, сталася пожежа. Рятувальники евакуювали дітей та працівників навчального закладу. На щастя, постраждалих немає.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у місті Києві.
Що відомо про пожежу у школі Києва 14 грудня
Зазначається, що бійцям ДСНС стало відомо про пожежу о 09:54, яка сталася на вулиці Серповій.
"Загоряння сталось підвальному приміщенні навчального корпусу. О 10:30 займання було ліквідовано", — зазначили у повідомленні.
Загалом на свіже повітря було виведено 665 дітей та 60 співробітників.
Нагадаємо, раніше у селі Вербівка Коростенського району Житомирської області сталася жахлива пожежа, внаслідок якої загинуло троє дітей.
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