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В одній з київських шкіл сталася пожежа — чи є постраждалі

14 грудня 2023 14:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В одній з київських шкіл сталася пожежа — чи є постраждалі
Діти біля школи після пожежі. Фото: ДСНС у м. Києві
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В одній із київських шкіл сьогодні вранці, 14 грудня, сталася пожежа. Рятувальники евакуювали дітей та працівників навчального закладу. На щастя, постраждалих немає. 

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у місті Києві.

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Що відомо про пожежу у школі Києва 14 грудня

Зазначається, що бійцям ДСНС стало відомо про пожежу о 09:54, яка сталася на вулиці Серповій.

пожежа у київській школі: що про це відомо
Пожежники ліквідовують загорання у київській школі. Фото: ДСНС у м. Києві

"Загоряння сталось підвальному приміщенні навчального корпусу. О 10:30 займання було ліквідовано", — зазначили у повідомленні.

пожежа у київській школі: що про це відомо
Пожежник ліквідовує загорання у київській школі. Фото: ДСНС у м. Києві

Загалом на свіже повітря було виведено 665 дітей та 60 співробітників.

пожежа у київській школі: що про це відомо
Пожежник на місці події. Фото: ДСНС у м. Києві

Нагадаємо, раніше у селі Вербівка Коростенського району Житомирської області сталася жахлива пожежа, внаслідок якої загинуло троє дітей.

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