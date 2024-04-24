В одном районе Киева произошла авария — часть жителей без света

Энергетик ремонтирует поврежденные линии электропередачи. Фото: Ґвара Медіа

Часть Святошинского района Киева и часть Бучанского района Киевской области в среду, 24 апреля, остались без света в результате аварии. Энергетики обещают заживить потребителей через два часа.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

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В ДТЭК рассказали, что из-за сильной аварии без электричества осталась часть Бучанского района Киевщины и Святошинский район в самой столице.

"Энергетики ликвидируют последствия аварии. В эти минуты переключаем дома по резервным источникам питания", — говорится в сообщении.

Энергетики прогнозируют, что вернутся свет в доме уже через два часа.

Скриншот сообщения ДТЭК

Напомним, в энергосистеме Украины в последнее время сохраняется дефицит электроэнергии. В Укрэнерго заявили о введении графиков отключений для бизнеса и промышленности.

В то же время министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что блэкаута в Украине не будет, даже несмотря на интенсивные обстрелы россиян.

Тем не менее, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призывает украинцев экономить электроэнергию в утренние и вечерние часы пиковых нагрузок.