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В одному районі Києва трапилася аварія — частина жителів без світла

24 квітня 2024 12:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В одному районі Києва трапилася аварія — частина жителів без світла
Енергетик ремонтує пошкоджені лінії електропередач. Фото: Ґвара Медіа
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Частина Святошинського району Києва та частина Бучанського району Київської області у середу, 24 квітня, залишились без світла внаслідок аварії. Енергетики обіцяють заживити споживачів за дві години.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК. 

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У ДТЕК розповіли, що через сильну аварію без електрики залишилась частина Бучанського району Київщини та Святошинський район у самій столиці. 

"Енергетики ліквідовують наслідки аварії. В ці хвилини переключаємо домівки за резервними джерелами живлення", — йдеться у повідомленні.

Енергетики прогнозують, що повернуться світло в оселі вже за дві години.  

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Скриншот допису ДТЕК

Нагадаємо, в енергосистемі України останнім часом зберігається дефіцит електроенергії. В Укренерго заявили про введення графіків відключень для бізнесу й промисловості.

Водночас міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що блекауту в Україні не буде, навіть не зважаючи на інтенсивні обстріли росіян.

Попри те прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликає українців заощаджувати електроенергію в ранкові та вечірні години пікових навантажень. 

Київ
аварія
електроенергія
енергосистема
світло

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