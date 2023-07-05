Уникальный самолет "Як-40". Фото: google.com

Уникальный самолет "Як-40" сейчас находится в Музее авиации. Там его активно готовят к реставрации, в частности, начинается этап покраски.

Об этом сообщает местное издание "Вечерний Киев".

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Реставрация легендарного "Як-40"

Региональный пассажирский самолет "Як-40" создавался для перевозки пассажиров на внутренних линиях Аэрофлота СССР. Подули более тысячи таких самолетов, однако тот, что в Музее авиации, — уникален.

В одном из киевских музеев реставрируют легендарный самолет "Як-40". Фото: google.com

Самолет построили в далеком 1968 году, и это самый старый экземпляр, сохранившийся до наших дней.

Это один из первых самолетов Як-40 с бортовым номером СССР-87683.

Задачи реставраторам

Сейчас главной задачей реставраторов Музея авиации является обновление оригинальной окраски самолета. Но перед покраской нужно было уплотнить форточку в пилотской кабине.

В одном из киевских музеев реставрируют легендарный самолет "Як-40". Фото: google.com

"Мы надеемся, что очень скоро обновленный Як-40 в своей классической ливрее наконец-то дождется посетителей", — отмечают в Музее.

Напомним, ранее мы писали, что в Одессе было принято решение переименовать художественный музей. Отныне в названии будет фигурировать национальное слово. Важно то, что официально Президент Украины Владимир Зеленский предоставил Одесскому художественному музею статус национального еще в 2021 году.