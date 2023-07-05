Унікальний літак "Як-40". Фото: google.com

Унікальний літак "Як-40" зараз у Музеї авіації. Там його активно готують до реставрації, зокрема, починається етап фарбування.

Про це повідомляє місцеве видання "Вечірній Київ".

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Реставрація легендарного "Як-40"

Зазначається, що регіональний пасажирський літак "Як-40" створювався для перевезення пасажирів на внутрішніх лініях Аерофлоту СРСР. Поудували понад тисячу таких літаків, однак той, що в Музеї авіації, — унікальний.

В одному з київських музеїв реставрують легендарний літак "Як-40". Фото: google.com

Літак побудували далекого 1968 року, і це найстаріший екземпляр, що зберігся до нашого часу.

Це один із перших літаків "Як-40" з бортовим номером СРСР-87 683.

Завдання реставраторам

Зараз головним завданням реставраторів Музею авіації є оновлення оригінального забарвлення літака. Але перед фарбуванням потрібно було ущільнити кватирку у пілотській кабіні.

В одному з київських музеїв реставрують легендарний літак "Як-40". Фото: google.com

"Ми сподіваємося, що дуже скоро оновлений "Як-40" у своїй класичній лівреї нарешті дочекається на відвідувачів", — зазначають у Музеї.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Одесі ухвалили рішення перейменувати художній музей. Відтепер в назві буде фігурувати слово національний. Важливо те, що офіційно Президент України Володимир Зеленський надав Одеському художньому музею статус національного ще у 2021 році.