В одном из районов Киева пройдут военные учения — что известно

Военные учения. Иллюстративное фото: REUTERS/Liesa Johannssen

В Дарницком районе Киева с понедельника, 26 февраля, и в течение следующих трех дней будут продолжаться военные учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны столицы.

Об этом сообщила пресс-служба Дарницкой районной государственной администрации.

Что известно о военных учениях в Дарницком районе Киева

В ходе тренировок будет привлечен личный состав, штатная военная техника и оружие.

"Цель учений: наращивание боевых способностей во время подготовки и ведения оборонной операции. Напоминаем, что снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники строго запрещено!" — призвали в сообщении.

Скриншот сообщения из Facebook Дарницкой районной государственной администрации

Напомним, ранее мы писали, что Вооруженные силы Канады учат украинских саперов. Военные рассказали, какой самый важный навык овладевают украинцы в такой отрасли.

Также сообщалось, что НАТО планирует открыть центр оборонной подготовки для обучения украинских военных. Целью проекта является повышение уровня поддержки Украины и приведение ВСУ в соответствие со стандартами НАТО.