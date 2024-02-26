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В одном из районов Киева пройдут военные учения — что известно

26 февраля 2024 13:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В одном из районов Киева пройдут военные учения — что известно
Военные учения. Иллюстративное фото: REUTERS/Liesa Johannssen
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Дарницком районе Киева с понедельника, 26 февраля, и в течение следующих трех дней будут продолжаться военные учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны столицы.

Об этом сообщила пресс-служба Дарницкой районной государственной администрации.

Что известно о военных учениях в Дарницком районе Киева

В ходе тренировок будет привлечен личный состав, штатная военная техника и оружие.

"Цель учений: наращивание боевых способностей во время подготовки и ведения оборонной операции. Напоминаем, что снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники строго запрещено!" — призвали в сообщении.

военные учения в Киеве
Скриншот сообщения из Facebook Дарницкой районной государственной администрации

Напомним, ранее мы писали, что Вооруженные силы Канады учат украинских саперов. Военные рассказали, какой самый важный навык овладевают украинцы в такой отрасли.

Также сообщалось, что НАТО планирует открыть центр оборонной подготовки для обучения украинских военных. Целью проекта является повышение уровня поддержки Украины и приведение ВСУ в соответствие со стандартами НАТО.

Киев
военные учения
люди
война в Украине
тренировки

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