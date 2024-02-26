В одному з районів Києва пройдуть військові навчання — що відомо

Військові навчання. Ілюстративне фото: REUTERS/Liesa Johannssen

У Дарницькому районі Києва від понеділка, 26 лютого та впродовж наступних трьох днів будуть тривати військові навчання за участі підрозділів угруповання сил та засобів оборони столиці.

Про це повідомила пресслужба Дарницької районної державної адміністрації.

Що відомо про військові навчання в Дарницькому районі Києва

Під час тренувань буде залучено особовий склад, штатна військова техніка та зброєння.

"Мета навчань: нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції. Нагадуємо, що знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки суворо заборонено!" — закликали у повідомленні.

Скриншот допису з Facebook Дарницької районної державної адміністрації

Нагадаємо, раніше ми писали, що Збройні Сили Канади навчають українських саперів. Військові розповіли, яку найважливішу навичку опановують українці в такій галузі.

Також повідомлялось, що НАТО планує відкрити центр оборонної підготовки для навчання українських військових. Метою проєкту є підвищення рівня підтримки України та приведення ЗСУ у відповідність зі стандартами НАТО.