Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow В одному з районів Києва пройдуть військові навчання — що відомо arrow

В одному з районів Києва пройдуть військові навчання — що відомо

26 лютого 2024 13:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В одному з районів Києва пройдуть військові навчання — що відомо
Військові навчання. Ілюстративне фото: REUTERS/Liesa Johannssen
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Дарницькому районі Києва від понеділка, 26 лютого та впродовж наступних трьох днів будуть тривати військові навчання за участі підрозділів угруповання сил та засобів оборони столиці. 

Про це повідомила пресслужба Дарницької районної державної адміністрації.

Що відомо про військові навчання в Дарницькому районі Києва

Під час тренувань буде залучено особовий склад, штатна військова техніка та зброєння.

"Мета навчань: нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції. Нагадуємо, що знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки суворо заборонено!" — закликали у повідомленні.

військові навчання в Києві
Скриншот допису з Facebook Дарницької районної державної адміністрації

Нагадаємо, раніше ми писали, що Збройні Сили Канади навчають українських саперів. Військові розповіли, яку найважливішу навичку опановують українці в такій галузі. 

Також повідомлялось, що НАТО планує відкрити центр оборонної підготовки для навчання українських військових. Метою проєкту є підвищення рівня підтримки України та приведення ЗСУ у відповідність зі стандартами НАТО. 

Київ
військові навчання
люди
війна в Україні
тренування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

12 лютого 2024

16:28 Народний синоптик Діденко розповіла, де завтра чекати тепла до +17

Актуальне по темі