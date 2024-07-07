В Киеве 7 июля сожгли авто бойца ВСУ — детали

Сожженный микроавтобус бойца ВСУ. Фото: скриншот

В Оболонском районе Киева в воскресенье, 7 июля, сожгли автомобиль бойца Вооруженных сил Украины. Военнослужащий приехал в столицу для лечения.

Об этом сообщают соцсети.

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Автомобиль был припаркован во дворе у жилого дома. Как сообщается, мужчина приехал в столицу в короткий отпуск на лечение и операцию.

На публикуемых кадрах видно, что полностью сгорела передняя часть буса. Дело до сих пор расследуют правоохранителей, однако подозреваемых пока нет.

Подпали военных авто — что известно

Заметим, что случаи поджогов военных автомобилей не единичны. По мнению пользователей соцсетей, это обусловлено действиями работников ТЦК, многочисленными скандалами, где они фигурируют, и поддержкой отдельными бойцами действий военкомов, обвиняя их в, якобы, нарушении военной присяги.

Один из таких случаев произошел в Пересыпском районе Одессы, где сгорел автомобиль начальницы медицинской бригады.

Также в Раздельнянском районе Одесской области разоблачили двух несовершеннолетних, которые облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли военные автомобили.

Добавим, что в Одессе ранее произошел случай поджога военного автомобиля из роты медэвакуации.