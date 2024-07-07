В Києві 7 липня спалили авто бійця ЗСУ — деталі

В одному з районів Києва спалили військове авто — деталі інциденту
В Оболонському районі Києва у неділю, 7 червня, спалили автомобіль бійця Збройних сил України. Військовослужбовець приїхав до столиці на лікування.
Про це повідомляють соцмережі.
В Києві спалили військовий автомобіль
Автомобіль було припарковано у дворі біля житлового будинку. Як повідомляється, чоловік приїхав до столиці у коротку відпустку на лікування та операцію.
На опублікованих кадрах видно, що повністю згоріла передня частина буса. Справу досі розслідують правоохоронців, проте підозрюваних наразі немає.
Підпали військових авто — що відомо
Зауважимо, що випадки підпалів військових автомобілів не є поодинокими. На думку користувачів соцмереж, це зумовлено діями працівників ТЦК, численними скандалами, де вони фігурують та підтримкою окремими бійцями дій військкомів, звинувачуючи їх у нібито порушенні військової присяги.
Один з таких випадків трапився у Пересипському районі Одеси, де згоріла автівка начальниці медичної бригади.
Також у Роздільнянському районі Одещини викрили двох неповнолітніх, які облили легкозаймистою рідиною і підпалили військові автівки.
Додамо, що в Одесі раніше стався випадок підпалу автомобіля військового з роти медевакуації.
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