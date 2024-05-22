В Киеве произошла авария в системе энергетики

Энергетики. Иллюстративное фото: прессслужба Харьковоблэнерго

В Оболонском районе Киева произошла авария, в результате которой некоторые районы города остались без электроэнергии. Коммунальные службы уже работают на месте инцидента и обещают возобновить энергоснабжение к 10:00 утра.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram в среду, 22 мая.

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"Из-за локальной аварии без света осталась часть домов на Оболонском проспекте, Героев Днепра, улицах Тимошенко и Зои Гайдай", — сообщили в ДТЭК.

Пост ДТЭК в Telegram

Над ликвидацией последствий аварии уже работают энергетики и обещают возобновить подачу электроэнергии в течение нескольких часов.

Также в ДТЭК напомнили, что не будут применять стабилизационные графики отключения света.

Напомним, в Укрэнерго предупредили, что украинцев ждет не только сложное лето, но и зима, что связано с проблемами в энергетической сфере.

Также в ведомстве рассказали, в какие часы в течение суток населению ждать отключения света.