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В одному з районів Києва сталася аварія — частина будинків без світла

22 травня 2024 08:47
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
В Києві сталась аварія в системі енергетики
Енергетики. Ілюстративне фото: пресслужба Харківобленерго
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В Оболонському районі Києва сталась аварія, внаслідок якої деякі райони міста залишились без електроенергії. Комунальні служби вже працюють на місці інциденту та обіцяють відновити енергопостачання до 10:00 ранку. 

Про це повідомила пресслужба ДТЕК в Telegram у середу, 22 травня.

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"Через локальну аварію без світла залишилась частина будинків на проспекті Оболонському, Героїв Дніпра, вулицях Тимошенка та Зої Гайдай", — повідомили в ДТЕК.

Пост ДТЕК
Пост ДТЕК в Telegram

Над ліквідацією наслідків аварії уже працюють енергетики та обіцяють відновити подачу електроенергії протягом кількох годин.

Також у ДТЕК нагадали, що наразі не будуть застосовувати стабілізаційні графіки відключення світла. 

Нагадаємо, в Укренерго попередили, що українців чекає не лише складне літо, але і зима, пов'язано це з проблемами в енергетичній сфері. 

Також у відомстві розповіли, в які години протягом доби населенню очікувати вимкнення світла. 

Київ
аварія
електроенергія
Україна

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