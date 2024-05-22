В Києві сталась аварія в системі енергетики

В одному з районів Києва сталася аварія — частина будинків без світла
В Оболонському районі Києва сталась аварія, внаслідок якої деякі райони міста залишились без електроенергії. Комунальні служби вже працюють на місці інциденту та обіцяють відновити енергопостачання до 10:00 ранку.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК в Telegram у середу, 22 травня.
Аварія в Оболонському районі та відновлення енергопостачання
"Через локальну аварію без світла залишилась частина будинків на проспекті Оболонському, Героїв Дніпра, вулицях Тимошенка та Зої Гайдай", — повідомили в ДТЕК.
Над ліквідацією наслідків аварії уже працюють енергетики та обіцяють відновити подачу електроенергії протягом кількох годин.
Також у ДТЕК нагадали, що наразі не будуть застосовувати стабілізаційні графіки відключення світла.
Нагадаємо, в Укренерго попередили, що українців чекає не лише складне літо, але і зима, пов'язано це з проблемами в енергетичній сфері.
Також у відомстві розповіли, в які години протягом доби населенню очікувати вимкнення світла.
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