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В одном из районов Киева военнообязанных вызывают в ТЦК: разъяснение

22 июня 2023 21:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В одном из районов Киева военнообязанных вызывают в ТЦК
Военнообязанные мужчины. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Оболонском районе Киева военнообязанным напомнили прибыть в военкомат в течение 10 дней. Это касается всех, кто раньше не получал персональные повестки.

Соответствующий документ опубликовали на странице Оболонского районного РТЦК и СП в Киеве.

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Кто еще должен прийти в военкомат

Кроме этого, в местный Оболонский военкомат должны прийти те военнообязанные, которые находятся на территории Оболонского района Киева в связи с работой или другими обстоятельствами, но состоят на учете в других ТЦК. Сделать это нужно в течение трех дней.

Ради этого органам государственной власти, а также учреждениям, предприятиям и организациям, управляющим многоквартирных домов и председателям правления ОСМД поручили известить об этом военнообязанных.

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Документ. Фото: Оболонский РТЦК

Объяснение указа

Стоит отметить, что такой указ — лишь напоминание военнообязанным на основе закона об общей мобилизации, который подписал президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля 2022 года.

Данный указ издают каждый раз, когда в стране продолжается военное положение. В ТЦК заявляют, что этим военнообязанные должны прибыть в учреждение, чтобы уточнить свои военно-учетные данные.

Напомним, ранее мы писали, какие категории мужчин не будут мобилизировать летом 2023 года.

Добавим, как действовать военнообязанным, имеющим отсрочку, если их пытаются мобилизовать.

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