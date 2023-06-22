В одному з районів Києва військовозобов‘язаних викликають до ТЦК

Військовозобов'язані чоловіки. Фото: google

В Оболонському районі Києва військовозобов‘язаним нагадали прибути у військкомат впродовж 10 днів. Це стосується усіх, хто раніше не отримував персональних повісток.

Відповідний документ опублікували на сторінці Оболонського районного РТЦК та СП у м. Києві.

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Окрім цього, до місцевого Оболонського військкомату повинні прийти ті військовозобов’язані, які перебувають на території Оболонського району Києва у зв’язку з роботою чи іншими обставинами, але перебувають на обліку в інших ТЦК. Зробити це потрібно впродовж трьох днів.

Задля цього органам державної влади, а також установам, підприємствам та організаціям, управителям багатоквартирних будинків та головам правління ОСББ доручили оповістити про це військовозобов’язаних.

Документ. Фото: Оболонський РТЦК

Пояснення указу

Варто зазначити, що такий указ — це лише нагадування військовозобов‘язаним на основі закону про загальну мобілізацію, який підписав президент України Володимир Зеленський 24 лютого 2022 року.

Даний указ видають щоразу, коли в країні продовжується військовий стан. В ТЦК заявляють, що цим самим військовозобов'язані повинні прибути в установу, щоб уточнити свої військово-облікові дані.

Нагадаємо, раніше ми писали, які категорії чоловіків не мобілізуватимуть влітку 2023 року.

Додамо, як діяти військовозобов'язаним, які мають відстрочку, якщо їх намагаються мобілізувати.