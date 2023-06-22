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В одному з районів Києва військовозобов‘язаних викликають до ТЦК: роз‘яснення

22 червня 2023 21:52
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Козюк Тетяна
редактор
В одному з районів Києва військовозобов‘язаних викликають до ТЦК
Військовозобов'язані чоловіки. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Оболонському районі Києва військовозобов‘язаним нагадали прибути у військкомат впродовж 10 днів. Це стосується усіх, хто раніше не отримував персональних повісток. 

Відповідний документ опублікували на сторінці Оболонського районного РТЦК та СП у м. Києві

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Окрім цього, до місцевого Оболонського військкомату повинні прийти ті військовозобов’язані, які перебувають на території Оболонського району Києва у зв’язку з роботою чи іншими обставинами, але перебувають на обліку в інших ТЦК. Зробити це потрібно впродовж трьох днів. 

Задля цього органам державної влади, а також установам, підприємствам та організаціям, управителям багатоквартирних будинків та головам правління ОСББ доручили оповістити про це військовозобов’язаних.

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Документ. Фото: Оболонський РТЦК

Пояснення указу

Варто зазначити, що такий указ — це лише нагадування військовозобов‘язаним на основі закону про загальну мобілізацію, який підписав президент України Володимир Зеленський 24 лютого 2022 року. 

Даний указ видають щоразу, коли в країні продовжується військовий стан. В ТЦК заявляють, що цим самим військовозобов'язані повинні прибути в установу, щоб уточнити свої військово-облікові дані.

Нагадаємо, раніше ми писали, які категорії чоловіків не мобілізуватимуть влітку 2023 року. 

Додамо, як діяти військовозобов'язаним, які мають відстрочку, якщо їх намагаються мобілізувати

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