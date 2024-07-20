Атака ударных БпЛА на Киев ночью 20 июля — подробности последствий от КГВА

Остатки ударного беспилотника. Иллюстративное фото: Нацполиция

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что в одном из районов Киева обнаружили обломки вражеского ударного беспилотника. Сбитую цель в результате российской атаки в ночь на 20 июля нашли в Соломенском районе столицы.

Об этом Сергей Попко сообщил в Telegram.

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"В результате сегодняшней ночной воздушной атаки БпЛА на Киев в Соломенском районе столицы предварительно зафиксировано падение определенных фрагментов вражеского дрона. Информация уточняется", — отметил глава КГВА.

Он уточнил, что в настоящее время информации о повреждениях или пострадавших не поступало.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "КГВА (Киевская городская военная администрация)"

Ночная атака на Украину 20 июля

Напомним, что взрывы в Киевской области было слышно около 01:10 20 июля. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе сил ПВО в регионе. В Киевской и ряде других областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.

Также российские захватчики в ночь на субботу, 20 июля, обстреляли Полтавскую область. В результате атаки есть прилет в Полтавском районе, в то же время в Миргородском повреждены жилые дома.

Добавим, что 20 июля ночью также объявляли угрозу применения баллистического вооружения. Воздушная тревога распространилась по ряду восточных и центральных областей, среди которых Полтавская, Харьковская, Днепропетровская и другие.