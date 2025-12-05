В КОВА оценили масштабы разрушений в Киевской области

Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE

На Киевщине продолжается масштабная программа восстановления инфраструктуры, поврежденной в результате войны. В области сейчас насчитывается около 30 тысяч разрушенных и поврежденных объектов, и более 80% из них уже удалось восстановить. Это более 24 тысяч зданий и сооружений, которые снова вернулись к работе и нормальному функционированию.

Об этом сообщил председатель Киевской областной военной администрации Николай Калашник во время брифинга в Чернигове в пятницу, 5 декабря.

Масштабы разрушений в Киевской области

Калашник подчеркнул, что Киевская область сегодня остается "флагманом восстановления".

Особое внимание уделяется развитию профессионально-технического образования. По словам главы КОВА, после начала полномасштабного вторжения значительно возросло количество девушек, которые выбирают производственные специальности. Если раньше их доля составляла менее 10%, то теперь превышает 30%.

Он также рассказал об успешном проекте совместно с благотворительными фондами, в рамках которого 84 женщины овладели профессией водителя крупногабаритных грузовиков и сейчас работают в сфере международных перевозок. Это, по словам Калашника, демонстрирует готовность украинцев адаптироваться к вызовам войны и осваивать новые профессии, востребованные в экономике.

Напомним, что на форуме "Восстановление Украины: качественные институты и экономическая безопасность" глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов представил комплекс мероприятий, направленных на обеспечение устойчивости экономики в прифронтовых регионах.

А в Одессе планируют кардинально упростить процедуры восстановления домов в историческом центре. Чиновники договорились разработать изменения в законодательство, которые позволят городу оперативно ремонтировать поврежденные сооружения после атак РФ.