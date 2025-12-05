Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В ОВА назвали масштабы разрушений от обстрелов на Киевщине

В ОВА назвали масштабы разрушений от обстрелов на Киевщине

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 17:12
В КОВА оценили масштабы разрушений в Киевской области
Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE

На Киевщине продолжается масштабная программа восстановления инфраструктуры, поврежденной в результате войны. В области сейчас насчитывается около 30 тысяч разрушенных и поврежденных объектов, и более 80% из них уже удалось восстановить. Это более 24 тысяч зданий и сооружений, которые снова вернулись к работе и нормальному функционированию.

Об этом сообщил председатель Киевской областной военной администрации Николай Калашник во время брифинга в Чернигове в пятницу, 5 декабря.

Реклама
Читайте также:

Масштабы разрушений в Киевской области

Калашник подчеркнул, что Киевская область сегодня остается "флагманом восстановления".

Особое внимание уделяется развитию профессионально-технического образования. По словам главы КОВА, после начала полномасштабного вторжения значительно возросло количество девушек, которые выбирают производственные специальности. Если раньше их доля составляла менее 10%, то теперь превышает 30%.

Он также рассказал об успешном проекте совместно с благотворительными фондами, в рамках которого 84 женщины овладели профессией водителя крупногабаритных грузовиков и сейчас работают в сфере международных перевозок. Это, по словам Калашника, демонстрирует готовность украинцев адаптироваться к вызовам войны и осваивать новые профессии, востребованные в экономике.

Напомним, что на форуме "Восстановление Украины: качественные институты и экономическая безопасность" глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов представил комплекс мероприятий, направленных на обеспечение устойчивости экономики в прифронтовых регионах.

А в Одессе планируют кардинально упростить процедуры восстановления домов в историческом центре. Чиновники договорились разработать изменения в законодательство, которые позволят городу оперативно ремонтировать поврежденные сооружения после атак РФ.

Киевская область инфраструктура восстановление война в Украине разрушения
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации