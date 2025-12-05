В КОВА оцінили масштаби руйнувань у Київській області

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

На Київщині триває масштабна програма відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок війни. В області наразі налічується близько 30 тисяч зруйнованих та пошкоджених об’єктів, і понад 80% з них уже вдалося відновити. Це понад 24 тисячі будівель та споруд, які знову повернулися до роботи та нормального функціонування.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник під час брифінга у Чернігові у п'ятницю, 5 грудня.

Реклама

Читайте також:

Масштаби руйнувань у Київській області

Калашник підкреслив, що Київська область сьогодні залишається "флагманом відбудови".

Особлива увага приділяється розвитку професійно-технічної освіти. За словами очільника КОВА, після початку повномасштабного вторгнення значно зросла кількість дівчат, які обирають виробничі спеціальності. Якщо раніше їхня частка становила менше 10%, то тепер перевищує 30%.

Він також розповів про успішний проєкт спільно з благодійними фондами, у межах якого 84 жінки опанували професію водійки великогабаритних вантажівок і нині працюють у сфері міжнародних перевезень. Це, за словами Калашника, демонструє готовність українців адаптуватися до викликів війни та опановувати нові професії, затребувані в економіці.

Нагадаємо, що на форумі "Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека" голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов представив комплекс заходів, спрямованих на забезпечення стійкості економіки у прифронтових регіонах.

А в Одесі планують кардинально спростити процедури відновлення будинків у історичному центрі. Посадовці домовилися розробити зміни до законодавства, які дозволять місту оперативніше ремонтувати пошкоджені споруди після атак РФ.