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В ОВА сообщили о взрывах в Киевской области — детали

11 февраля 2024 02:55
обновлено: 03:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Киевской области сейчас 11 февраля — в ОВА рассказали детали
Дым после взрывов в городе. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Киевской области в воскресенье, 11 февраля, являются следствием сбития вражеских беспилотников украинскими военными. В регионе и соседних длится воздушная тревога.

Об этом сообщает Киевская ОВА.

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В администрации отмечают, что в Киевской области зафиксировали ударные БпЛА, таким образом, в регионе работает ПВО.

"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", — призывают в ОВА.

Скриншот сообщения по телеграмм-каналу Киевской ОВА
Скриншот сообщения по телеграмм-каналу Киевской ОВА

Воздушная тревога держится за Киевскую, Житомирскую и Винницкую области.

Карта воздушной тревоги в Украине 11 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что взрывы раздавались также в Николаеве в ночь на 11 февраля. Происходил обстрел южных областей с помощью беспилотников. Глава местной ОВА Виталий Ким рассказал о последствиях этой атаки.

Также мы сообщали, что воздушная тревога с начала полуночи длится около трех часов. Вражеские беспилотники добрались до северных областей. Обнаружили дроны врага в Житомирской, Винницкой и Черкасской областях.

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