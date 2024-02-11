Вибухи в Київській області зараз 11 лютого — в ОВА розповіли деталі

Дим після вибухів у місті. Ілюстративне фото: росЗМІ

Вибухи в Київській області в неділю, 11 лютого, є наслідком збиття ворожих безпілотників українськими військовими. У регіоні та сусідніх триває повітряна тривога.

Про це повідомляє Київська ОВА.

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В адміністрації зазначають, що в Київській області зафіксували ударні БпЛА, таким чином в регіоні працює ППО.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", — закликають в ОВА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Київської ОВА

Повітряна тривога тримається за Київську, Житомирську та Вінницьку області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що вибухи лунали також у Миколаєві в ніч проти 11 лютого. Відбувався обстріл південних областей за допомогою безпілотників. Очільник місцевої ОВА Віталій Кім розповів про наслідки цієї атаки.

Також ми повідомляли, що повітряна тривога від початку півночі триває вже близько трьох годин. Ворожі безпілотники дісталися північних областей. Так, виявили дрони ворога в Житомирській, Вінницькій та Черкаській областях.