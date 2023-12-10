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В ОВА рассказали, как Киевская область готовится к возможным блэкаутам

10 декабря 2023 23:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В ОВА рассказали, как Киевская область готовится к возможным блэкаутам
Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко. Фото: facebook/RuslanKravchenkoKyiv
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Киевская областная военная администрация направила дополнительно более 10 миллионов гривен на формирование матрезерва в случае чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти на энергетических объектах. Таким образом, жители области смогут в течение длительного времени оставаться с доступом к свету.

Об этом заявил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

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Помощь местным энергетикам от КОВА

"Позаботились заранее, чтобы жители области на долгое время не оставались без света и тепла на случай новых обстрелов или непогоды. Будем помогать энергетикам, чтобы все работало бесперебойно. Потребности знаем хорошо", — подчеркнул он.

підготовка Київщини до блекаутів
Энергетики Киевской области готовятся к возможным блэкаутам. Фото: Руслан Кравченко

По его словам, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КОВА решила создать резерв материально-технических средств, которые будут использоваться в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций.

Восстановление потребностей жителей области в случае возможных отключений света

"В случае проблем совместно с энергетиками будем быстро возобновлять поставки электричества, воды, подачу тепла, ремонтировать объекты топливно-энергетического сектора. Действуем на опережение, думаем о людях заранее. Несмотря на военное положение, делаем все, чтобы жители области жили в комфортных, достойных условиях", — заверил глава КОВА.

Кравченко добавил, что администрация занимается формированием запасов оборудования, запасных частей, насосного оборудования и реагентов.

підготовка Київщини до блекаутів
Скриншот сообщения из Facebook Руслана Кравченко

Раньше мы писали, что украинской энергосистеме до сих пор не хватает электроэнергии. Это произошло из-за сложных погодных условий и российских атак на энергетические объекты.

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