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В ОВА розповіли, як Київщина готується до можливих блекаутів

10 грудня 2023 23:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В ОВА розповіли, як Київщина готується до можливих блекаутів
Очільник Київської ОВА Руслан Кравченко. Фото: facebook/RuslanKravchenkoKyiv
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Київська обласна військова адміністрація спрямувала додатково понад 10 мільйонів гривень на формування матрезерву в разі надзвичайних ситуацій, які можуть статися на енергетичних об'єктах. Таким чином жителі області зможуть протягом тривалого часу залишатися з доступом до світла.

Про це заявив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко. 

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Допомога місцевим енергетикам від КОВА

"Подбали заздалегідь, щоб мешканці області на довгий час не залишались без світла і тепла на випадок нових обстрілів чи негоди. Допомагатимемо енергетикам, щоб усе працювало безперебійно. Потреби знаємо добре", — наголосив він.

підготовка Київщини до блекаутів
Енергетики Київщини готуються до можливих блекаутів. Фото: Руслан Кравченко

За його словами, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій КОВА вирішила створити резерв матеріально-технічних засобів, які будуть використовуватися у випадку загрози або ж виникнення надзвичайних ситуацій.

Відновлення потреб для жителів області в разі можливих відключень світла

"У разі проблем спільно з енергетиками будемо швидко відновлювати постачання електрики, води, подачу тепла, ремонтувати об’єкти паливо-енергетичного сектору. Діємо на випередження, думаємо про людей заздалегідь. Попри воєнний стан, робимо все, щоб мешканці області жили в комфортних, гідних умовах", — запевнив голова КОВА.

Кравченко додав, що адміністрація займається формуванням запасів обладнання, запасних частин, насосного устаткування та реагентів.

підготовка Київщини до блекаутів
Скриншот допису з Facebook Руслана Кравченко

Раніше ми писали, що українській енергосистемі досі не вистачає електроенергії. Це сталося через складні погодні умови та російські атаки на енергетичні об'єкти.

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