В ОВА розповіли, як Київщина готується до можливих блекаутів
Київська обласна військова адміністрація спрямувала додатково понад 10 мільйонів гривень на формування матрезерву в разі надзвичайних ситуацій, які можуть статися на енергетичних об'єктах. Таким чином жителі області зможуть протягом тривалого часу залишатися з доступом до світла.
Про це заявив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.
Допомога місцевим енергетикам від КОВА
"Подбали заздалегідь, щоб мешканці області на довгий час не залишались без світла і тепла на випадок нових обстрілів чи негоди. Допомагатимемо енергетикам, щоб усе працювало безперебійно. Потреби знаємо добре", — наголосив він.
За його словами, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій КОВА вирішила створити резерв матеріально-технічних засобів, які будуть використовуватися у випадку загрози або ж виникнення надзвичайних ситуацій.
Відновлення потреб для жителів області в разі можливих відключень світла
"У разі проблем спільно з енергетиками будемо швидко відновлювати постачання електрики, води, подачу тепла, ремонтувати об’єкти паливо-енергетичного сектору. Діємо на випередження, думаємо про людей заздалегідь. Попри воєнний стан, робимо все, щоб мешканці області жили в комфортних, гідних умовах", — запевнив голова КОВА.
Кравченко додав, що адміністрація займається формуванням запасів обладнання, запасних частин, насосного устаткування та реагентів.
Раніше ми писали, що українській енергосистемі досі не вистачає електроенергії. Це сталося через складні погодні умови та російські атаки на енергетичні об'єкти.
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