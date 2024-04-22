В ОВА рассказали, сколько разрушенных Россией объектов отстроили на Киевщине

Мужчина на восстановлении разрушенного Россией дома. Фото: Алина Смутко/Суспільне

Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко заявил, что в регионе уже отстроили полностью или частично около 17,5 тысячи объектов, которые были разрушены во время российской агрессии.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОВА в субботу, 20 апреля.

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В Киевской области Россия повредила или разрушила более 29 тысяч объектов, среди которых дома, школы, больницы и другие учреждения. Сейчас более половины удалось восстановить полностью или частично.

Кравченко подчеркнул, что приоритетом областных властей является восстановление жилья и социальной инфраструктуры. Уже отремонтировано более 15,8 тысяч многоквартирных и частных домов, 202 образовательных учреждения, 115 медицинских учреждений, 78 админзданий и ЦНАПов.

Прозрачное восстановление домов

Чиновник подчеркнул важность "прозрачности всех процессов". На этой неделе в ОВА состоялось заседание рабочей группы "Прозрачность и подотчетность", на котором рассматривались три резонансные тендерные закупки в Вишневом сообществе: две касались строительства укрытий в образовательных учреждениях и одна — восстановления старого кинотеатра под помещение горсовета.

Рабочая группа рекомендовала Вишневой громаде направить проекты трех объектов на экспертизу в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз или аналогичного учреждения, чтобы определить объективную стоимость закупок и избежать возможного завышения цен.

"Еще одна рекомендация — подготовить все финансово-экономические обоснования для общественности относительно целесообразности строительства этих объектов именно в указанных объемах", — добавил Кравченко.

Помощь в восстановлении Украины от союзников

Напомним, что Германия предлагает ЕС инициативу, направленную на помощь решению проблемы огромных затрат на восстановление Украины после войны.

Также мы писали, что Украина получит 560 млн евро от Европейского инвестиционного банка для проектов в энергетике, транспортной инфраструктуре, восстановлении жилья, а также на проекты, которые поддержат наше экономическое восстановление и украинский бизнес.