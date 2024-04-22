В ОВА розповіли, скільки зруйнованих Росією об'єктів відбудували на Київщині

Чоловік на відновленні зруйнованого Росією будинку. Фото: Аліна Смутко/Суспільне

Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко заявив, що в регіоні вже відбудували повністю або частково близько 17,5 тисяч об'єктів, що були зруйновані під час російської агресії.

Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА в суботу, 20 квітня.

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Скільки вдалося відбудувати пошкоджених об'єктів на Київщині

Загалом у Київській області Росія пошкодила чи зруйнувала понад 29 тисяч об'єктів, серед яких будинки, школи, лікарні й інші установи. Наразі понад половину вдалося відновити повністю або частково.

Кравченко наголосив, що пріоритетом обласної влади є відновлення житла та соціальної інфраструктури. Вже відремонтували понад 15,8 тисячі багатоквартирних та приватних будинків, 202 освітні заклади, 115 медичних закладів, 78 адмінбудівель та ЦНАПів.

Прозоре відновлення будинків

Посадовець підкреслив важливість "прозорості всіх процесів". Цього тижня в ОВА відбулося засідання робочої групи "Прозорість та підзвітність", на якому розглядалися три резонансні тендерні закупівлі у Вишневій громаді: дві стосувалися будівництва укриттів в освітніх закладах та одна — відбудови старого кінотеатру під приміщення міськради.

Робоча група рекомендувала Вишневій громаді направити проєкти трьох об'єктів на експертизу до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз або аналогічної установи, щоб визначити об'єктивну вартість закупівель і уникнути можливого завищення цін.

"Ще одна рекомендація — підготувати всі фінансово-економічні обґрунтування для громадськості щодо доцільності будівництва цих об'єктів саме у зазначених обсягах", — додав Кравченко.

Допомога у відбудові України від союзників

Нагадаємо, що Німеччина пропонує ЄС ініціативу спрямовану на допомогу розв'язанню проблеми величезних витрат на відновлення України після війни.

Також ми писали, що Україна отримає 560 млн євро від Європейського інвестиційного банку для проєктів в енергетиці, транспортній інфраструктурі, відновленні житла, а також на проєкти, які підтримають наше економічне відновлення та український бізнес.