В ОВА заявили о ракетной атаке на Киевскую область - мощные взрывы
Взрывы в Киевской области сейчас 21 марта раздаются в результате ракетной атаки России. Таким образом, в регионе работают силы противовоздушной обороны и сбивают враждебные цели.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации в Telegram.
Взрывы в Киевской области 21 марта
По данным администрации, в Киевскую область происходит ракетная атака.
"Жители Киевщины! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО. Соблюдайте информационную тишину. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников!" – отметили в ОВА.
Там также добавили, чтобы жители региона находились в укрытиях во время воздушной тревоги.
Пока Украину охватила масштабная воздушная тревога. Воздушные силы предупредили украинцев о ракетной опасности в "красных" областях.
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