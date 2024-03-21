В ОВА заявили о ракетной атаке на Киевскую область - мощные взрывы

Дым поднимается после сильнейшего взрыва ночью в городе. Иллюстративное фото: t.me/radiozhitomir

Взрывы в Киевской области сейчас 21 марта раздаются в результате ракетной атаки России. Таким образом, в регионе работают силы противовоздушной обороны и сбивают враждебные цели.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации в Telegram.

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По данным администрации, в Киевскую область происходит ракетная атака.

"Жители Киевщины! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО. Соблюдайте информационную тишину. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников!" – отметили в ОВА.

Там также добавили, чтобы жители региона находились в укрытиях во время воздушной тревоги.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Киевская ОВА"

Пока Украину охватила масштабная воздушная тревога. Воздушные силы предупредили украинцев о ракетной опасности в "красных" областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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