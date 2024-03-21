В ОВА заявили про ракетну атаку на Київську область — потужні вибухи
Вибухи в Київській області зараз 21 березня лунають внаслідок ракетної атаки Росії. Таким чином в регіоні працюють сили протиповітряної оборони й збивають ворожі цілі.
Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації у Telegram.
Вибухи в Київській області 21 березня
За даними адміністрації, на Київську область відбувається ракетна атака.
"Жителі Київщини! Ракетна атака! У регіоні працюють сили ППО. Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників!" — зазначили в ОВА.
Там також додали, щоб мешканці регіону перебували в укриттях під час повітряної тривоги.
Наразі Україну охопила масштабна повітряна тривога. Повітряні сили попередили українців про ракетну небезпеку в "червоних" областях.
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