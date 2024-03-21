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В ОВА заявили про ракетну атаку на Київську область — потужні вибухи

21 березня 2024 04:28
оновлено: 04:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
В ОВА заявили про ракетну атаку на Київську область — потужні вибухи
Дим підіймається після сильного вибуху вночі в місті. Ілюстративне фото: t.me/radiozhitomir
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Київській області зараз 21 березня лунають внаслідок ракетної атаки Росії. Таким чином в регіоні працюють сили протиповітряної оборони й збивають ворожі цілі.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації у Telegram.

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Вибухи в Київській області 21 березня

За даними адміністрації, на Київську область відбувається ракетна атака.

"Жителі Київщини! Ракетна атака! У регіоні працюють сили ППО. Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників!" — зазначили в ОВА.

Там також додали, щоб мешканці регіону перебували в укриттях під час  повітряної тривоги.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Київська ОВА"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Київська ОВА"

Наразі Україну охопила масштабна повітряна тривога. Повітряні сили попередили українців про ракетну небезпеку в "червоних" областях.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 21 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина продовжується...

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