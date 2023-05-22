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В "Пирогово" обновили главный вход 50-летней давности: фото

22 мая 2023 13:43
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
Музей Пирогово в Киеве: что нового посмотреть
20 мая в музее под открытым небом был открыт обновленный центральный вход. Фото: Музей Пирогово. Фото: Музей Пирогово
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

В Национальном музее народной архитектуры и быта Украины "Пирогово" реконструировали центральный вход в музей. Предыдущий был построен еще в 70-х годах прошлого столетия.

Новый вход был разработан с учетом ландшафтных особенностей музея и туристических запросов посетителей из Украины и мира, передают Новини.LIVE.

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Музей Пирогово
Музей Пирогово. Фото: Музей Пирогово

"Новый музейный центральный вход – своеобразный этнопортал, который переносит посетителя из современного, технологического, урбанистического мира в древние украинские села XVII-XX века с их историей, архитектурой, бытом, мировоззрением и традицией", – рассказала Оксана Повякель, генеральный директор Национального музея архитектуры и быта.

Музей Пирогово
Музей Пирогово. Фото: Музей Пирогово

Центральный вход выполнили из сосны, ели, дуба и соединили дерево с металлом и бетоном. Цвет выбрали графитовый в сочетании с природным деревом – чтобы вся композиция стала органической частью музея. Сразу у входа также облагородили территорию: сделали смотровую площадку, поремонтировали часть ограды.

Музей Пирогово
Музей Пирогово. Фото: Музей Пирогово

Реконструкция центрального входа в музей стала первым этапом реализации крупномасштабной государственной программы "Магніти України". У 2020-м году Национальный музей народной архитектуры и быта Украины стал одним из 4 участников этой программы как символ Украины, место культурной дипломатии и украинской самоидентификации.

Музей Пирогово
Музей Пирогово. Фото: Музей Пирогово

"Национальный музей народной архитектуры и быта Украины это уникальные традиции и обычаи украинского народа. В музее представлена наша история и культурное достояние. Это то, что хочет уничтожить наш враг. Нам важно не только беречь и восстанавливать все, что нас идентифицирует украинцами, а и знакомить мир с нашей культурой. Она является важной частью мирового культурного наследия", – добавил Александр Ткаченко, Министр культуры и информационной политики.

Работы по восстановлению центрального входа начались перед началом полномасштабной войны. Они не прекращались ни при массированных ракетных обстрелах, ни при выключении электроэнергии.

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