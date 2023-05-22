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В "Пирогово" оновили головний вхід 50-річної давнини: фото

22 травня 2023 13:43
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Музей Пирогово в Києві: що нового подивитися
20 травня в музеї під відкритим небом відкрили оновлений центральний вхід. Фото: Музей Пирогово
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

У Національному музеї народної архітектури та побуту України "Пирогово" реконструювали центральний вхід до музею. Попередній був збудований ще в 70-х роках минулого століття.

Новий вхід розробили з урахуванням ландшафтних особливостей музею та туристичних запитів відвідувачів з України й світу, передають Новини.LIVE. 

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Музей Пирогово
Музей Пирогово. Фото: Музей Пирогово

"Новий музейний центральний вхід – своєрідний етнопортал, який переносить відвідувача із сучасного, технологічного, урбаністичного світу в давні українські села XVII-XX століття з їхньою історією, архітектурою, побутом, світоглядом та традицією", – розповіла Оксана Повякель, генеральний директор Національного музею народної архітектури та побуту України.

Музей Пирогово
Музей Пирогово. Фото: Музей Пирогово

Центральний вхід виконали із сосни, смереки, дубу та поєднали дерево із металом та бетоном. Колір обрали графітовий у поєднанні з природним деревом – аби вся композиція стала органічною частиною музею. Одразу біля входу також облагородили територію: зробили оглядовий майданчик, поремонтували частину огорожі. 

Музей Пирогово
Музей Пирогово. Фото: Музей Пирогово

Реконструкція центрального входу до музею стала першим етапом реалізації великомасштабної державної програми "Магніти України". 2020 року Національний музей народної архітектури та побуту України став одним із 4 учасників цієї програми як символ України, місце культурної дипломатії та української самоідентифікації. 

Музей Пирогово
Музей Пирогово. Фото: Музей Пирогово

"Національний музей народної архітектури та побуту України це унікальні традиції та звичаї українського народу. В музеї представлена наша історія та культурне надбання. Це те, що хоче знищити наш ворог. Нам важливо не лише берегти та відновлювати все, що нас ідентифікує українцями, а й знайомити світ з нашою культурою. Вона є важливою частиною світової культурної спадщини", – додав Олександр Ткаченко, Міністр культури та інформаційної політики України. 

Роботи по відновленню центрального входу розпочалися перед початком повномасштабної війни. Однак, не припинялися ні під час масованих ракетних обстрілів, ні під час вимкнень електроенергії. 

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